Украинцы предлагают Западу развалить Россию и взяться за Китай

Игорь Шкапа.  
29.07.2023 13:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 722
 
Дзен, Китай, Политика, Россия, Украина


На Украине пытаются убедить Запад, что ему выгодно сделать ставку на развал Российской Федерации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

На Украине пытаются убедить Запад, что ему выгодно сделать ставку на развал Российской Федерации....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Автор материала Петр Герасименко, представленный как аналитик и пиар-технолог, характеризует «демократизацию России» как иллюзию, «которую почти нереально воплотить в жизнь» и указывает, что «ни одна из западных стран не горит желанием вводить войска на территорию РФ и учить россиян демократии».

«Единственный вариант демократизации России состоит в ее дезинтеграции на ряд государственных образований. В таком случае некоторые из стран, появившиеся на месте бывшей РФ, можно постепенно приобщить к западному миру и попытаться излечить от имперской ментальности. Если же Россия сохранится в нынешних границах, приход к власти нового Путина, который будет лелеять надежды на месть, вопрос лишь времени», – убежден Герасименко.

По его словам, Россия и Китай скорее объединят свои усилия в противостоянии с глобальным Западом, чем будут бороться между собой.

«Если китайский дракон заручится поддержкой России, сохранившейся как целостная империя в ее нынешних границах, его агрессивные амбиции значительно усилятся. А Западу придется распылять силы на два фронта, одновременно сдерживая Москву и Пекин», – пугает Запад автор.

Он считает, что иная ситуация «может сложиться в случае распада России на ряд государственных образований».

«Так, часть государств, которые возникнут на огромных пространствах бывшей Российской Федерации, попадет в орбиту китайского влияния. Но точно не все. Что же касается новых государственных образований, то они могут эволюционировать в разных направлениях. В частности, стать лояльными к Западу или демократизироваться. Еще какие-то новые республики могут оказаться под условным влиянием Турции или других региональных игроков», – говорится в статье.

Автор убежден, что только распад России оторвет ее от Китая.

«Исчезновение с политической карты государства, пронизанного антизападной ментальностью и идеями реваншизма, с лихвой компенсирует Западу риски, которые будут иметь место в процессе коллапса и развала Российской Федерации. После этого западный мир сможет сосредоточить силы на одном направлении, сдерживая глобальные потуги Китая», – резюмирует Герасименко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть