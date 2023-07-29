Украинцы предлагают Западу развалить Россию и взяться за Китай

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На Украине пытаются убедить Запад, что ему выгодно сделать ставку на развал Российской Федерации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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Автор материала Петр Герасименко, представленный как аналитик и пиар-технолог, характеризует «демократизацию России» как иллюзию, «которую почти нереально воплотить в жизнь» и указывает, что «ни одна из западных стран не горит желанием вводить войска на территорию РФ и учить россиян демократии».

«Единственный вариант демократизации России состоит в ее дезинтеграции на ряд государственных образований. В таком случае некоторые из стран, появившиеся на месте бывшей РФ, можно постепенно приобщить к западному миру и попытаться излечить от имперской ментальности. Если же Россия сохранится в нынешних границах, приход к власти нового Путина, который будет лелеять надежды на месть, вопрос лишь времени», – убежден Герасименко.

По его словам, Россия и Китай скорее объединят свои усилия в противостоянии с глобальным Западом, чем будут бороться между собой.

«Если китайский дракон заручится поддержкой России, сохранившейся как целостная империя в ее нынешних границах, его агрессивные амбиции значительно усилятся. А Западу придется распылять силы на два фронта, одновременно сдерживая Москву и Пекин», – пугает Запад автор.

Он считает, что иная ситуация «может сложиться в случае распада России на ряд государственных образований».

«Так, часть государств, которые возникнут на огромных пространствах бывшей Российской Федерации, попадет в орбиту китайского влияния. Но точно не все. Что же касается новых государственных образований, то они могут эволюционировать в разных направлениях. В частности, стать лояльными к Западу или демократизироваться. Еще какие-то новые республики могут оказаться под условным влиянием Турции или других региональных игроков», – говорится в статье.

Автор убежден, что только распад России оторвет ее от Китая.

«Исчезновение с политической карты государства, пронизанного антизападной ментальностью и идеями реваншизма, с лихвой компенсирует Западу риски, которые будут иметь место в процессе коллапса и развала Российской Федерации. После этого западный мир сможет сосредоточить силы на одном направлении, сдерживая глобальные потуги Китая», – резюмирует Герасименко.