Украинцы предложили самопровозглашенному президенту Венесуэлы провокацию против РФ

29.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна официально признать самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Хугайдо, а после обратиться к нему, чтобы попросить ареста российского самолета, который накануне прилетел в столичный аэропорт Каракас, а до того посещал в Крым в обход украинских санкций.

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Об этом в своем блоге пишет экс-консул Украины в Стамбуле Богдан Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Яременко ссылается на данные своего фонда «Майдан иностранных дел», который отслеживает перемещение кораблей и самолетов, нарушающих украинские санкции в отношении Крыма.

Накануне способный вместить 500 человек Boeing 777-2Q8(ER) с бортовым номером VP-BJG авиакомпании Nordwind Airlines, который в сентябре 2018 года летал в Крым в обход санкций, отправился в Венесуэлу с необъявленной целью визита.

Яременко пишет, что Украина могла бы акцентировать, что этот самолет в «черном списке» и потребовать его ареста. А также просить у стран Запада лишить Россию лизинга гражданских судов, чтобы остановить авиасообщение в стране, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия огромная по размеру страна, которая не имеет собственной гражданской авиации или авиастроения. Фактически все импортные борта (Эйрбас, боинги, Эмбраер и тд) Россия даже не покупает, а берет в лизинг у западных компаний. Лишить Россию этих бортов, отказав в лизинге, обслуживании, сертификации, отказом принимать за пределами России – нанести серьезный удар по этой сфере. Мы должны нанести удары в слабых местах», – пишет Яременко.

Он подчеркивает, что сегодня Украина может получить «хайп» на перевороте в Венесуэле и выставить поддержку Россией легитимного президента Николаса Мадуро как препятствование демократии.

«Надо не стыдливо солидаризироваться с парламентом Венесуэлы, а признать президента Хуана Гуайдо легитимным лидером и обратиться с запросом о задержании и аресте борта-нарушителя (впрочем, новой власти Венесуэлы тоже самолеты будут нужны). И пусть этого не произойдет сейчас. Украина должна воспользоваться этой возможностью, чтобы максимально распространить информацию о связи между оккупацией Крыма и подрывными антидемократическими спецоперациями России в Венесуэле. Это тема для консультаций и с американцами, и с европейцами, которые упорно игнорируют тему расширения санкций против РФ», – добавляет отставной украинский дипломат.