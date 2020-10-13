Украинцы предпочли польское рабство прозябанию на родине

13.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Несмотря на все разговоры о польско-украинском «партнерстве» , гастарбайтеры в Польше с Украины жалуются на нещадную эксплуатацию, обман и физическое насилие.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Часть общества относится к украинцам нейтрально, как к людям, которые приехали к ним заработать копейку. А часть поляков враждебна, обзывают «быдлом» и считают Львов своим городом. И правящая партия, в общем-то, только им подыгрывала, чтобы завоевать голоса националистов. То, что на президентских выборах победил Анджей Дуда, может означать, что паны и дальше могут продолжить издеваться и недоплачивать рабам-украинцам», – приводит издание слова львовянина Игоря Пиддубного, работающего на заводе под Краковом.

Кроме того, положение украинцев в Польше осложняется и из-за конкуренции, поскольку на традиционные рабочие места украинских гастарбайтеров в Польше теперь претендуют сами же поляки, вынужденные пандемией вернуться из развитых стран ЕС. Также отмечается, что поляки всё чаще проявляют организованную агрессию в отношении приезжих с Украины – например, 7 июля злоумышленники в окрестностях польского города Хшанув подожгли хостел, в котором ночевали 12 украинских гастарбайтеров.

«Там был какой-то конфликт на межнациональной почве, кричали, чтобы «бандеровцы» уезжали. Просто на украинцев некоторые злые, что приезжают, якобы отнимают работу и при этом Бандеру любят, которого часть поляков считает бандитом», – собщает очевидец инцидента Мирослава Сойка.

И подобные конфликты, по словам заробитчан, совсем не редкость.

«Поляки злые из-за карантина. Многие сами потеряли работу, в том числе в богатых странах Европы, возвращаются — а тут украинцы повсюду. Вот и срываются на наших», – жалуется львовянка Галина Фурдак.

Издание напоминает, что когда в прошлом году в интернете появилась видеозапись, на которой польский надсмотрщик глумится и издевается над украинскими работниками, президент Украины Владимир Зеленский призвал соотечественников возвращаться домой.

«Однако украинцы не торопятся внимать призыву своего президента. Видно, даже такая жизнь в гостях у польских панов, фактически мало отличающаяся от рабства, для них привлекательнее бесперспективного прозябания на родине», – резюмирует газета.