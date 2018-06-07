Политнавигатор - Новости России и Украины
07.06.2018, Киев, Михаил Рябов
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ЕС, Украина, Экономика коллапса

Украинцы превратили польскую клубнику в дерьмо


Украинские коммерсанты понесли убытки, попытавшись нажиться на своих земляках – гастарбайтерах, ездящих на заработки в Польшу.

Об инциденте рассказал в своем блоге живущий в США украинский миллионер Евгений Черняк, владелец водки «Хортица».

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«Поляки выращивают промышленным способом клубнику.  Работают на них в Польше украинцы.  Каждый год в это время снимались целыми семьями и «на клубнику». Несколько предприимчивых украинцев решили взять в аренду поля клубники у поляков.
Первым решением украинцев было уменьшить зарплаты украинцам, которые работают на украинцев в Польше. Чтобы повысить процент заработка.

Работники отказались убирать клубнику и перешли на другую работу.  Урожай под угрозой.  Работники без работы.  Арендаторы в убытках.  Потребитель без продукта.

Отличная история, о том, что есть бизнесмены, при прикосновении которых даже клубника превращается в дерьмо. Жадность порождает бедность.
Так и хочется выложить для агрожлобов эту фразу свежими ягодами по столу.

Запомните, смешные люди, схемы, которые работают на Украине, никогда не работают даже в Польше.  И в других странах с нормальной экономикой тоже не работают!

Хочешь заработать? Дай заработать своим людям.  Рабы закончились сто лет назад.

И ещё, когда единственная бизнес-стратегия «схытрыть» и всех «на***бать», то, в первую очередь, ты это сделаешь сам с собой», – пишет Черняк.

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