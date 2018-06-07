07.06.2018, Киев, Михаил Рябов

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Украинцы превратили польскую клубнику в дерьмо

Украинские коммерсанты понесли убытки, попытавшись нажиться на своих земляках – гастарбайтерах, ездящих на заработки в Польшу.

Об инциденте рассказал в своем блоге живущий в США украинский миллионер Евгений Черняк, владелец водки «Хортица».

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«Поляки выращивают промышленным способом клубнику. Работают на них в Польше украинцы. Каждый год в это время снимались целыми семьями и «на клубнику». Несколько предприимчивых украинцев решили взять в аренду поля клубники у поляков.

Первым решением украинцев было уменьшить зарплаты украинцам, которые работают на украинцев в Польше. Чтобы повысить процент заработка.

Работники отказались убирать клубнику и перешли на другую работу. Урожай под угрозой. Работники без работы. Арендаторы в убытках. Потребитель без продукта.

Отличная история, о том, что есть бизнесмены, при прикосновении которых даже клубника превращается в дерьмо. Жадность порождает бедность.

Так и хочется выложить для агрожлобов эту фразу свежими ягодами по столу.

Запомните, смешные люди, схемы, которые работают на Украине, никогда не работают даже в Польше. И в других странах с нормальной экономикой тоже не работают!

Хочешь заработать? Дай заработать своим людям. Рабы закончились сто лет назад.

И ещё, когда единственная бизнес-стратегия «схытрыть» и всех «на***бать», то, в первую очередь, ты это сделаешь сам с собой», – пишет Черняк.