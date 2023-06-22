Украинцы причитают: Большинство запущенных по России дронов не долетают до цели

Вадим Москаленко.  
22.06.2023 10:59
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На Украине бытует мнение, что большое количество беспилотников поможет им победить в войне, тогда как большинство запущенных в сторону России БПЛА сбиваются.

Об этом в эфире канала «Да это так» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине бытует мнение, что большое количество беспилотников поможет им победить в войне, тогда...

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«У нас просто мода: от кого не слышу – все делают беспилотники. Как правило, берут коммерческие «Мавики». А есть специальные военные беспилотники, их не хватает в первую очередь. Но в таких потребность тоже есть. И потери среди них огромные, поэтому надо восполнять.

Но здесь тоже мифология: «Мы сделаем квадрокоптеры, и они решат исход боевых действий». К сожалению, всё не совсем так», – сказал Фесенко.

Он подчеркнул, что большинство запущенных на территорию России БПЛА сбиваются системами РЭБ и ПВО.

«У россиян очень сильная система РЭБ. Большинство беспилотников, которые запускаются нами на территорию России, сбиваются. К сожалению, процент эффективного попадания не очень высокий.

Не надо думать, что вот запустим на Москву беспилотники. Вспоминаю дискуссию прошлого года – профинансируем, соберём деньги, пошлём беспилотники на Москву. Ещё и миллион долларов заплатим тому, кто это будет делать. Так а за что заплатим? Не за поражение военной цели, а чтобы он сел в Москве. Ну вот он сел, и что? Снимут после этого Путина или Шойгу? Нам надо продумать эффективность», – добавил политолог.

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