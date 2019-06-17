Украинцы привезли в Ле Бурже макет космического аппарата и криогенный топливный бак

17.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

На 53-м Международном авиакосмическом салоне Paris Air Show в Ле Бурже украинские конструкторы из КБ “Южное” и ГП ПО “Южный машиностроительный завод” представили макеты действующей и перспективных ракет-носителей, макет космического аппарата и криогенный топливный бак, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба конструкторского бюро “Южное”.

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“На нашей, совместной с ГП ПО «Пивденный машиностроительный завод », экспозиции представлены макеты действующей ракеты-носителя «Антарес», перспективных РН – «Циклон-4М”, ” Циклон-1М» и «Маяк-SH-5», макет космического аппарата «YuzhSat-1» и криогенный топливный бак, изготовленный на новейших современных производственных мощностях КБ «Пивденное», – говорится в сообщении.

Делегацию возглавляет генеральный директор ГП «КБ«Пивденное» Александр Дегтярев.

По данным организаторов мероприятия, в этом году в авиасалоне принимают участие 2462 компании из 50 стран мира. Кроме «КБ «Пивденное» и ГП ПО «ПМЗ», Украину также представляют ГП«Антонов», АО «Мотор Сич», ГП« Ивченко-Прогресс» и концерн «Укроборонпром».