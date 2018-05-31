31.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинцы продадут с аукциона арестованный российский “Боинг”

Система электронных торгов арестованным имуществом, которая подчиняется Министерству юстиции, объявила о продаже арестованного российского самолета Boeing D737/524, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СЕТАМ.

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Стартовая цена составляет 35,99 млн гривен.

Самолет арестовали за долги российской авиакомпании «Трансаэро» за обслуживание и стоянку в международном аэропорту «Киев». Долг составлял 625 тысяч долларов.

Согласно информации директора СЕТАМ Виктора Вишнева, это один из первых лотов, выставленных в системе частным исполнителем.

«Это очень выгодное предложение как для отечественных, так и для иностранных авиакомпаний. Самолет уже в Украине, отсутствуют транспортные расходы», — сообщил Вишнев.

Согласно сообщению, последняя дата эксплуатации самолета — октябрь 2015 года.