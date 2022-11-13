Украинцы продали русским снаряд от «Хаймарса» – чем это грозит США

13.11.2022  07:24 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Дзен, Россия, США, Украина
Новости Украины

Российская сторона получила не отстрелянную ракету американской системы РСЗО «Хаймарс», выявив уязвимые места данного вида оружия.

Об этом в интервью каналу «Ваши новости» заявил экс-глава ЛНР, российский политтехнолог Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская сторона получила не отстрелянную ракету американской системы РСЗО «Хаймарс», выявив уязвимые места данного...

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«Почему они не дают беспилотники американские очень мощные? Потому что боятся, что они у нас окажутся.

У нас уже сейчас оказалась целая ракета «Хаймарса» (речь шла о воровстве в рядах ВСУ – ред.), не отстрелянная, со всей электроникой, со всей системой защиты. Через какое-то время мы получим наше противодействие этим ракетам. Отклонять их, блокировать сигнал и так далее. А если целый беспилотник, то он может оказаться где-нибудь в Иране – вот, чего они боятся.

Когда израильтяне говорят, что они не дадут современные виды вооружения украинцам, они думают не про нас и не про украинцев. Они думают о том, что эти ракеты или другие средства поражения, беспилотники и так далее, могут оказаться в Иране. И тогда Иран усилится в этом противостоянии», – рассказал Баширов.

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