Украинцы продолжают читать российские СМИ

07.03.2019, Киев, Галина Шершнева

В украинском информационном пространстве до сих пор слишком много заимствований из российских СМИ.

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Об этом в эфире UATV заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, качество украинской журналистики массово страдает. Люди не владеют иностранными языками. Многие все еще ориентируются на русские источники, потому что язык ближе. От этого российская интерпретация проникает в российское информационное пространство», – сказал Кулеба.

Недавно Кулеба представил в Киеве свою пропагандистскую книгу «Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ».