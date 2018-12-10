Украинцы продолжают катить бочку на Польшу – уже сравнивают ее с Россией

10.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Польша – полуавторитарная страна с российской моделью управления, которая скрывается за европейским фасадом.

Об этом во время конференции на тему «Украина завтра – экспертная дискуссия о будущем государства» заявил директор Института реформ и инноваций Роман Сердюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть страны с достаточно нормальным экономическим достатком, но при этом авторитарные или полу-авторитарные – то, что сейчас зарождается в Польше – такой, управляемый полу-авторитаризм. Это российская модель управления с европейским лицом. При этом это достаточно успешная, экономически развивающаяся страна», – рассказал украинский эксперт.

«А почему? Они провели мощные выборы, чем Дуда авторитарен?» – спросила модератор.

«А мы не про Дуду говорим, мы говорим про Качинського (Ярослав Качинський, экс-премьер Польши – ред.), у которого нет никакой должности в государстве, но он является лицом, который принимает важнейшие государственные решения, один из тех, у кого есть достаточно весомое государственное влияние. При этом это человек, которого не избрал польский народ, который не пришёл к власти демократическим путём, а через своё политическое формальное и неформальное влияние – то, что мы сейчас называем политической коррупцией и кумовством», – заявил Сердюк.