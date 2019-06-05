05.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
ЕС, НАТО, Политика, Социология, Украина
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Украинцы продолжают слепо верить в ЕС и НАТО

Многие украинцы продолжают поддерживать политический курс на вступление в Евросоюз и НАТО, а также смотрят с оптимизмом на ситуацию в стране, не разочаровавшись пока в отсутствии реальных действий со стороны нового президента.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг» с 29 мая по 3 июня 2019 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При исследовании оказалось, что поддержка прозападного вектора украинской внешней политики в дальнейшем превалирует: 62% – за вступление Украины в ЕС (22% против), 53% – в НАТО (31% против). При выборе нескольких путей экономической интеграции: 57% за вступление в ЕС, 24% – за равноудалённость от России и Запада, 10% – за вступление в Таможенный Союз.

Поддержка европейской и евроатлантической интеграции ощутимо доминирует в центральных и западных регионах, среди избирателей «Европейской солидарности», партии «Голос» и «Гражданской позиции».

Из опрошенных 34% граждан заявили, что сегодняшний курс Украины правильный, 37% – придерживаются противоположного мнения, ещё 29% – не определились. Динамика изменения настроений населения в положительную сторону продолжается дальше.

При этом стало относительно больше тех, кто смотрит с оптимизмом на ситуацию в стране, большинство таких людей среди жителей Центра и Юга, молодёжи, сторонников партий «Слуга народа», «Сила и честь». Напротив, электорат политических сил «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа – За жизнь» – наиболее пессимистичны в вопросе, связанном с положением в Украине.

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