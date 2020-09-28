Украинцы проедают отложенные на черный день сбережения

28.09.2020, Киев, Игорь Петров

Преобладание предложения иностранной валюты на украинском рынке объясняется тем, что люди меняют отложенные в сбережения.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если граждане больше валюты продают, чем покупают, это значит, что они задействовали свои индивидуальные валютные резервы. Большинство граждан, даже не очень богатых, пыталось хотя бы понемногу копить эти доллары на черный день. И сейчас они их продают.

О чем это говорит? Очень многие потеряли работу. Рост безработицы приводит к тому, что валюта продается. Очень многие выехали за границу, они там зарабатывают эту валюту, переводят родным или сами привозят и здесь продают. Факт, что в среднем положение подавляющего большинства людей ухудшилось (и это подтверждают все соцопросы), и многие вынуждены были снимать сбережения из банков – мы имеем и уменьшение депозитов», – сказал Суслов.

Как сообщил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин с начала сентября банки приобрели 113 миллионов долларов, с начала 2020 года – более 1,2 миллиарда долларов.

«С одной стороны, увеличение предложения наличной иностранной валюты способствует сбалансированию валютного рынка, с другой – свидетельствует о продолжении негативных тенденций по уменьшению сбережений домохозяйств, динамика которых стала отрицательной с 1 квартала 2019 года. Другими словами, это свидетельствует о «проедании» населением сбережений», – написал Данилишин на своей странице в Facebook.