25.03.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Медицина, Общество, Политика, Социология, Украина
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Украинцы против ужесточения карантина, ударившего по их карманам




Большинство граждан Украины не поддерживают ужесточение карантинных мер из-за эпидемии коронавируса, а треть уже чувствует финансовые трудности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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Так, за ужесточение карантинных мер высказались 40% опрошенных, внедренные меры считают достаточными 33,4%, 21,9% считают, что ограничений должно быть меньше, а 1,5% – что никаких ограничений быть не должно.

При этом важнейшими проблемами, которые волнуют сейчас украинцев, стали: здоровье близких (64,5%), неопределенность ситуации (46,3%), страх заболеть (32,1%), возникшие финансовые трудности (28,5%) и сложность сидеть дома, не выходя (27,5%).

88,2% опрошенных волнует или очень сильно волнует распространение коронавируса в Украине, не волнует – 5,9%.

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