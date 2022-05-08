Украинцы провоцируют массовые беспорядки в Берлине

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Новости Украины

Украинцам в Берлине необходимо 8 и 9 мая выходить с украинскими флагами, несмотря на запрет местных властей. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Львова Андрей Садовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Накануне берлинская полиция опубликовала документ, где во время памятных мероприятий 8 и 9 мая запрещается использование не только флагов России, ЛДНР, букв Z и V, а также Георгиевской ленты, но и флагов Украины и другой украинской символики. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на попавшее к ним распоряжение.

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Садовой крайне резко отреагировал на данное решение.

«Никогда снова. Под таким лозунгом мирная Европа отмечала День победы над нацизмом 8 мая. За политическими церемониалами с одной стороны, и business as usual – с другой, не заметила, как это «опять» наступило.…Сегодня новому тоталитаризму, абсолютному злу под названием рашизм, противостоит Украина. А в это время в мирном Берлине полиция запрещает на 8-9 мая использовать украинский флаг, так же как и российский, «во избежание провокаций». Я призываю всех свободных людей мира, и прежде всего в Германии, выйти в эти дни на улице под сине-желтыми флагами и вывешивать их на своих домах. Сегодня именно этот флаг является залогом того, чтобы ужасы войны не пришли к вам «никогда снова», – возмущался градоначальник.

Фактически Садовой выступил провокатором, подстрекающим украинцев в Берлине выходить с флагами 8-9 мая, несмотря на запрет, что может привести к соответствующим последствиям.

«Очень показательное обращение, демонстрирующее полное пренебрежение к закону и порядку», – комментирует депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

Запрет разозлил и посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который назвал решение берлинской полиции «огромным скандалом».

«Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу», – сокрушался Мельник в интервью немецкому RND.