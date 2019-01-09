Украинцы пытались проникнуть в Польшу по поддельным литовским штампам

09.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Польские пограничники обнаружили в паспортах украинской семьи фальшивые литовские пограничные контрольные штампы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Польское радио.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Работники пограничной службы Польши в пункте пропуска в Корчевой обнаружили в паспортах украинской семьи 16 поддельных оттисков штампов литовской пограничной службы. Украинцы признались, что прибегли к фальсификации, поскольку слишком долго находились в Европейском Союзе.

“Во время проверки паспортов в четырех представленных семьей паспортах сомнения сотрудников вызвали четыре – в каждом из паспортов – отпечатки литовских пограничных контрольных штампов, отличались от действующих образцов”, – сообщила пресс-секретарь Бескидького отдела Пограничной службы Эльжбеты Пикор.

Также был обнаружен другой шрифт с указанием даты и контрольной цифры, а также отсутствие люминесценции.

Польские пограничники узнали, что семья украинцев никогда не пересекала границу с Литвой.

Украинцы сообщили об открытии уголовного производства в связи с использованием “фальшивок” на государственной границе. После консультации с прокурором в Ярославе было решено применить к украинской семье 4 месяца лишения свободы с условным приостановлением его выполнения сроком на один год.