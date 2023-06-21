Украинцы пытаются бежать из страны, чтобы избежать мобилизации

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На Украине мужчины призывного возраста всеми путями стараются избежать мобилизации.

Так, СБУ объявила, что заблокировала еще пять схем нелегального выезда граждан призывного возраста за границу.

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«В результате комплексных мероприятий задержаны организаторы сделок. Они предлагали военнообязанным выехать за пределы Украины на основании фиктивных медицинских документов, а также путем пересечения границы вне контрольно-пропускных пунктов. Свои «услуги» злоумышленники оценивали от 6 до 9 тыс. дол», – рассказала пресс-служба СБУ.

В Тернопольской области задержали бывшего руководителя одного из местных военкоматов, который «продавал потенциальным призывникам фальшивые справки о непригодности к военной службе из-за якобы выявленных болезней». Эти справки планировалось использовать для выезда за границу.

А вот в Закарпатской области взяли три человека, «которые помогали местным жителям попасть в одну из стран ЕС в обход контрольно-пропускных пунктов, через поле».

«Для конспирации дельцы разработали свой план, согласно которому они за один «маршрут» несколько раз меняли транспорт. Кроме того, перед выездом в пункт назначения всех клиентов заставляли снимать одежду и обувь, чтобы проверить их на наличие так называемых жучков», – утверждают в СБУ.

В Днепропетровской области задержан житель Кривого Рога, который предлагал уклонистам выехать в Молдову на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Для реализации схемы он привлек членов военно-лечебной комиссии одного из военкоматов Одессы.

В Хмельницкой области сообщено о подозрении руководителю местной общественной организации, который за деньги «предлагал фиктивные справки по установлению группы инвалидности с последующим снятием с воинского учета».

Кроме того, во Львовской области «разоблачены еще три жителя региона, которые занимались изготовлением фальшивых документов во избежание мобилизации по состоянию здоровья».

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