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Politico утверждает, будто Украина оказывает давление на Байдена, чтобы тот снял запрет на использование американского оружия для нанесения ударов по России.

По данным американской газеты именно с такой миссией депутаты украинской Верховной Рады на этой неделе отправились в Вашингтон – хотят заручиться поддержкой конгресса по этому вопросу.

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По мнению украинских парламентариев американский запрет «является сковыванием наручниками украинских военных действий, поскольку Киев надеется нанести удар по российским военным складам за границей».

«Главная проблема сейчас — это политика Белого дома по ограничению наших возможностей наносить удары по военным объектам внутри России», – цитирует Politico главу парламентской фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамию.

Издание пишет, что эта группа депутатов «является частью более крупной группы украинских законодателей, которые на этой неделе встречаются с примерно дюжиной офисов конгресса, чтобы попытаться привлечь их к усилиям, направленным на то, чтобы заставить Белый дом изменить курс».

Ссылаясь на слова представителей украинского правительства, издание пишет, что «они вынуждены были лишь наблюдать, как в течение последних недель ВС РФ концентрируются возле украинской границы, не имея возможности использовать поставленное США оружие для нанесения превентивного удара».

«Только на этой неделе десятки тысяч российских военнослужащих перешли границу на северо-востоке Украины в ходе нападения, которого сотрудники украинской разведки ожидали несколько месяцев. Русские наносят удары по перегруженным, нуждающимся в технике украинским частям, которые сдают позиции по мере перегруппировки», – говорится в публикации.

В материале отмечают, что Белый дом пока не намерен менять свою позицию по вопросу ударов вглубь России.

«Помощь предназначена для обороны, а не для наступательных операций на территории России», — сказал изданию один из чиновников администрации Байдена, которому была предоставлена ​​анонимность для обсуждения деликатных вопросов.

Другое дело, что на неофициальном уровне американские официалы, как правило, отставники, которые могут сказать больше, чем положено по протоколу, всячески «подмигивают» Киеву: мол, мы на вашей стороне, давая тем самым основания для завышенных ожиданий.

На этом фоне выгодно с точки зрения украинских целей и задач смотрятся британцы и отдельные «старые европейцы», а также прибалты, официалы которых открыто приветствуют украинские удары по территории РФ и призывают Киев расширять такую практику.