Украинцы рано радовались резолюции Европарламента по «Северному потоку»

13.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Принятая вчера резолюция Европейского парламента, направленная против строительства «Северного потока-2», не имеет обязательной силы. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не беспокойтесь, Европейский парламент – это институция инквизиции, которая практически никакой власти не имеет. Они совещательный голос имеют. Но, вот сейчас, через три месяца, будут их переизбирать, и я думаю, половина этих депутатов вообще уже там на месте сидеть не будет.

Очевидным становится одно – дело не в Украине, как всем казалось, а дело в том, что американцы не хотят, чтобы Россия и российский бюджет набирал деньги в Европе, зарабатывал, в принципе, себе на европейском энергетическом рынке. Поэтому нужно всеми путями пытаться Россию отрезать от Европы.

Но я думаю, что ни Германия, но Франция, ни Австрия, ни Южная Европа при нынешнем раскладе сил у себя в правительстве это допустить не могут. Просто это дело чести, Европы уже, её самостоятельности», – сказал он.

В дополнение к словам эксперта высказался советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов, отметив, что резолюция – всего лишь рекомендательный документ.

«Вы знаете, «Северному потоку» все равно быть. То есть, американцы боятся, что ещё одна голова будет снесена, мы её тоже прижжём, потому что контракт подписан, и остался вопрос только реализации.

Это очередная попытка американцев заставить плясать Европу под свою дудку, и мы видим, что частично это получается, но правильно сказал Рар: «Это резолюция». Её приняли, поговорили, прошли выборы – разбежались, до свидания, «Поток»-то строится. Мы же не остановим строительство этого «Северного потока» из-за того, что приняли резолюцию.

Потому что есть контракты с Германией, другими странами, газ пойдёт – все будут только молиться, говорить: «Спасибо», – отметил политик.

«Никто же при этом не говорит, что на самом деле российский газ действительно очень выгоден для экономики европейских государств, ибо он и качественный, и дешёвый. Об этом же говорить не принято. Почему? Потому что гораздо удобнее лепить из России образ агрессора», – резюмировал вышесказанное экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот.