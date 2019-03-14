Украинцы раскололись пополам – опрос

14.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинцы не могут определиться в вопросе внеблокового статуса страны и членства в НАТО.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель центра социальных исследований «София» Александр Левцун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно данным исследования, проведенного центром, количество сторонников и противников внеблокового статуса примерно равно.

«Сложилась традиция мониторинга отношения украинских граждан к вопросу, как они относятся к вопросу о вступлении в НАТО… Выяснилось, что в обществе нет единого мнения по поводу участия Украины в военных блоках. Опрос показал наличие баланса сторонников и противников такого членства. Если бы в ближайшее время проходил референдум о закреплении в Конституции внеблокового статуса Украины, то 35,8% опрошенных проголосовали бы за то, чтобы Украина была внеблоковым государством.

Практически столько же – 37,5% респондентов – заявили, что проголосовали бы против внеблокового статуса. Таким образом, различия статистически незначимы…Незначительно доминирование количества тех, кто поддерживает вступление Украины в НАТО, но при этом большая доля тех, кто против членства. За вступление проголосовали бы 44,7% опрошенных, а против – 34,8%», – заявил Левцун.