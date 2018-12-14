14.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Киев, Общество, Политика, Социология, Украина
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Украинцы раскусили трюк Порошенко

Более половины граждан Украины не верят в необходимость военного положения и считают его попыткой нынешнего президента Петра Порошенко отсрочить проведение выборов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила глава правления ОО «Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко» Ольга Балакирева презентуя результаты всеукраинского социологического опроса в рамках мониторинга общественного мнения, который ведет институт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общественное мнение довольно негативное относительно действий президента. 57% считают, что Порошенко хотел отсрочить дату президентских выборов. Лишь 22% сказали, что это забота о безопасности страны. Еще почти 20% не были готовы ответить на этот вопрос. Восток, Донбасс и юг в большей мере считают, что это – просто технологический ход, который направлен на отсрочку президентских выборов», – сказала она.

Опрос был проведен ОО «Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко» и Центром «Социальный мониторинг» с 1 по 10 декабря 2018 года методом личного интервью. Было опрошено 2198 респондента от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по, полу, типу населенного пункта и региону. Стандартное отклонение +/- 2,1%, уровень кооперации респондентов 56%.

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