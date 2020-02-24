Украинцы разглядели зловещие планы Путина в новой Конституции

24.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Реакцию на грани истерики вызвало на Украине анонсированное Владимиром Путиным внесение поправок в текст Конституции России – для обсуждения грядущих изменений Основного закона РФ в Киеве была собрана специальная конференция.

Квинтэссенцию украинских страхов озвучил бежавший из Донецка украинский журналист, ныне обслуживающий Петра Порошенко киевский пропагандист Кирилл Сазонов.

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Сазонов так старался сгустить краски, что додумал некоторые пункты будущей Конституции за Путина, и картина для Украины получилась более чем удручающая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что изменения в Конституции России значат конкретно для нас как для жителей Украины: первое, ключевой момент, это разрешение использования российских регулярных войск на территории других государств – я думаю, не надо уточнять, о каком государстве идёт речь в первую очередь. В первую очередь это мы.

Второе – примат национального законодательства над международным. Это не потому что они не хотят выплачивать «Юкосу», как раз «Юкосу» они выплатят, реальные владельцы связаны с США, это кремлёвские отступные своего рода.

Но они, первое, снимают с себя всю ответственность по искам по Крыму, а исков очень много и от компаний, и от физических лиц – наш Минюст над этим работал, помогал. Они снимают с себя ответственность по последующим искам, опять же, по Крыму и по Донбассу, люди потеряли жильё, потеряли предприятие, там один Енакиевский металлургический завод стоит безумных денег.

И на перспективу – всё, что они захватят и разрушат в перспективе, их суды будут отрицать, и международный не имеет значения.

Эти оба пункта говорят о том, что нас впереди ждёт горячее время. Никакого примирения, никакого мира в глазах Путина нет. Они готовятся юридически и дипломатически полностью легализовать свою вероятную агрессию идти дальше», – рассказал пропагандист.

«Третье – вишенка на торте, резюмирующая предыдущие пункты, это право присоединять к себе какие-либо субъекты и какие-либо территории. То есть, узаконить присоединение Крыма, возможно, ОРДЛО.

И не зря уже забрасывают: всё, что не хочет говорить Путин и уже стесняется сказать Песков, легализуют так называемые лидеры так называемых республик – то, о чём сказал Пушилин, что ДНР – это территория всей Донецкой области. Вот, на что они претендуют. Что с этим можно делать? Доносить, кричать, кричать здесь, кричать на международных площадках», – добавил Сазонов.