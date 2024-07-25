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Оказывается, украинские попытки отсудить у России борщ – явление в мировой практике не уникальное и не новое. Доказательство тому – вышедшие на новый виток многолетние споры о праве на донер-кебаб между Турцией и Грецией, о которых пишет турецкое издание Tinsider.

Произошло это после того, как базирующаяся в Стамбуле Международная федерация донеров подала заявку на регистрацию донера в турецком стиле, как «традиционного продукта» в Европейском Союзе.

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Если заявка Турции будет принята, донер-кебаб получит защиту, аналогичную итальянской неаполитанской пицце, французскому шампанскому и коньяку, кампотскому перцу из Камбоджи и другим географическим идентификаторам.

Но тут к этому кулинарно-политическому междусобойчику неожиданно присоединилась и Германия. Немцы возразили в том смысле, что донер, привезенный в страну мигрантами, стал немецкой национальной закуской. По статистике, треть немцев едят донер-кебаб хотя бы раз в месяц.

Основной причиной немецкой реакции стала просьба Турции ввести «определенные стандарты» в производство донера, такие как тонкость ломтиков и характеристики мяса.

Если заявка будет утверждена, донер-кебаб будет считаться соответствующим стандартам ЕС, и рестораны Европы будут обязаны соблюдать эти правила.

По запросу Турции, донер должен быть нарезан горизонтально толщиной 3-5 мм и изготовлен из говядины и баранины, а не из телятины. Куриному донеру установлена толщина ломтиков 1-2 см. Турция стремится сохранить традиции, которые развивались в процессе распространения донера по Европе.

Если ЕС примет заявку Турции, те, кто не будет готовить донер в соответствии с регистрацией, могут быть оштрафованы или даже заключены в тюрьму.

В Германии, где многие рестораны уже просят помощи у Министерства продовольствия, это вызвало бурную реакцию. Британская газета The Times осветила этот инцидент заголовком «Турки нахлобучили немцев в войне за донер-кебаб».

По данным Турецкой ассоциации производителей донера в Европе, объем донерной экономики в Европе оценивается в 3,5 миллиарда евро (123 миллиарда турецких лир).

Ожидается, что Греция также возразит против заявки Турции, как это было в случае с йогуртом, пахлавой и кадаифом. В своем заявлении Турция напомнила, что донер был впервые введен в Европе именно в Греции после обмена населением в 1923 году. В Греции донер-кебаб продается как блюдо греческой кухни под названием “гирос”.

В течение трехмесячного периода другие страны также могут подать возражения против заявки Турции. Так что общеевропейская война за правильную нарезку кебаба обещает быть крайне увлекательным зрелищем.

Кстати, а почему бы России не подтянуться? Кроме шуток – славянские традиции поедания шаурмы могут поспорить с немецкими насчет своей древности.