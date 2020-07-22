Украинцы с грузинами на «хорошо» отработали стрельбу по ВМС РФ

22.07.2020, Одесса, Юрий Коваленко

В рамках международных учений «Си Бриз – 2020» группа украинских и грузинских катеров провели в Чёрном море отработку ведения боевых действий против морских малогабаритных целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Катерная группа, в состав которой вошли катера ВМС и Морской охраны Государственной пограничной службы, вместе с патрульным катером Военно-морских сил Грузии отработали тактическое маневрирование и ведение артиллерийского боя», – говорится в сообщении.

Со стороны Украины в учениях приняли участие катера ВМСУ и морская охрана украинской Госпогранслужбы.

О подробностях рассказал исполняющий обязанности начальника штаба дивизиона кораблей охраны рейда Иван Самардак.

«Нашей группой катеров совестно с отрядом морской охраны были отработаны групповые упражнения по стандартам НАТО по отражению скоростных малоразмерных целей. Вообще, цели экипажа были выполнены, поставленные задачи достигнуты, общая оценка – «хорошо», – сказал он.

Напомним, и Украина, и Грузия имеют печальный опыт столкновений с Черноморским флотом ВМС РФ. Так, Киев в ноябре 2018 года устроил Керченскую провокацию, в результате которой российскими моряками были захвачены два украинских артиллерийских катера и один буксир.

За десять лет до этого, 10 августа 2008 года, по приказу Михаила Саакашвили пять грузинских артиллерийских катеров напали на два российских десантных корабля, доставляющих миротворцев в Абхазию, и сопровождение.

В результате скоротечного боя один грузинский катер был потоплен, один сильно повреждён, остальные поспешно сбежали. Российские корабли, не понеся никаких потерь, продолжили движение по прежнему курсу.