Украинцы с угрозами и оскорблениями пикетировали посольства Ирана

18.10.2022  01:01 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Д.Б., Дзен, Иран, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Вечером в Варшаве и Киеве украинцы организовали митинги возле посольств Ирана, требуя прекращения поставок России беспилотников «Шахид», которые в последние дни успешно преодолевают украинскую ПВО и наносят удары по стратегическим объектам.

Собравшиеся также требовали от Запада ввести против Ирана санкции, аналогичные тем, что введены против России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вечером в Варшаве и Киеве украинцы организовали митинги возле посольств Ирана, требуя прекращения поставок...

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«Руководство Ирана должно быть уничтожено», – заявил сегодня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Он призвал разорвать дипломатические отношения с Тегераном, поддержать Израиль «на всех площадках борьбы» с Ираном, «уничтожать иранские дроны не в небе над Киевом, а в самом Иране».

«Нужна программа по уничтожению конструкторов и разработчиков дронов в Иране», – также заявил Гончаренко.

На вторник в 16:00 украинские националисты запланировали еще одну акцию под посольством под лозунгом «Россия и Иран – террористические государства».

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