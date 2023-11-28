Украинцы с ужасом ждут ужесточения мобилизации

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Украинцы не хотят идти в армию, но в то же время не стоит ожидать от них протестов при ужесточении мобилизации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил полититолог Александр Дудчак.

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«Каждый спасается сам по себе. Кто-то пытается сбежать из страны, кто-то прячется на чужих квартирах. Это и понятно. Если мужчины попробуют выйти на какую-нибудь акцию протеста, то их тут же упакуют и отправят на фронт. Наверное, могли бы как-то высказаться женщины и дети, но и это чревато проблемами, этого мы тоже не видим. Соответственно, государство будет и дальше забирать людей», – сказал Дудчак «Известиям».

В свою очередь завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что Украина сохраняет возможности для дальнейшей мобилизации.

«В стране насчитывается порядка 19 млн человек, среди них довольно много дееспособных мужчин. Но качество этого резерва снижается. Мы знаем, что средний возраст военных ВСУ достиг 43 лет, эти люди не такие физически крепкие, как молодые. Кроме того, давно закончились добровольцы, а призывники, которых заставляют воевать, уступают по своим боевым качествам идейным солдатам», – говорит Кошкин.

Здесь стоит заметить, что Украина имеет определенный мобилизационный потенциал, учитывая, что сейчас мобилизации не подлежат не служившие в армии молодые люди в возрасте до 25 лет. Многие ожидают, что эту планку или понизят, или вовсе отменят.

Примечательно, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил военному командованию и правительству подготовить комплексный план по мобилизации.

Он пообещал, что план будет представлен уже на этой неделе