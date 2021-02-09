«Украинцы сами назначили себя дураками и поверили, что в ЕС их очень любят» – Михеев

09.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

«Мировое сообщество» и коллективный Запад в войне на Донбассе видит лишь то, что им выгодно в контексте противостояния с Россией, и «плевать они хотели» на объективную оценку ситуации и погибших мирных жителей.

Об этом на своем YouTube-канале заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глупо задавать риторический вопрос: а где же осуждение мирового сообщества? Этот вопрос исходит из нашей романтизации мирового сообщества. Из нашей перестроечной иллюзии по поводу того, что в Европе или Америке какие-то специальные люди, просто мы неправильные…

Иллюзии украинцев, даже настроенных антироссийски, выглядят глупо, потому что украинцы для них такие же туземцы, как и русские, как и все остальные», – заметил Михеев.

«Только русские – опасные, потому что они претендуют на свое мнение и у них есть оружие, и они могут начистить рыло, что несколько раз в прошлом происходило. А украинцы не опасные, потому что сами себя назначили дураками и поверили, что европейцы их очень любят, ждут», – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что никакое мировое сообщество никогда не было заинтересованно в объективном анализе ситуации, тем более в отношении Донбасса.

«Они и в отношении других сюжетов видят ровно то, что им выгодно видеть. Поэтому не будут они видеть никакой войны на Донбассе, такой, которой им не выгодно. Не будут они видеть страдающих и погибших мирных жителей, плевать они на это хотели», – сказал Михеев.

По его словам, Украина нужна Европе и США лишь как инструмент для борьбы с Россией.

«Они рассматривают территорию Украины как продвижение своих границ на Восток, ближе к России. Они рассматривают Украину как возможную территорию боевых действий в случае возникновения ограниченной войны с Россией. Они рассматривают Украину как демпфер, как подушку безопасности между собой и Россией.

Поэтому ни Украину, ни тех, кто там живет, не жалко. Они рассматривают Украину как возможный плацдарм для нападения на Россию. Если раньше Гитлеру или Наполеону пришлось преодолевать какие-то препятствия, то теперь не придется их преодолевать», – пояснил эксперт.