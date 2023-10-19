Украинцы сами рады платить кровью за пиар Зеленского – депутат Рады

Украинцы платят кровью за пиар президента страны Владимира Зеленского и его команды.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил депутат Верховной рады, изгнанный из президентской фракции, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дубинский подчеркнул, что Зеленский – это человек, у которого зависимость от публичности и нахождения на первых страницах газет, поэтому он запустил историю с «контрнаступом», который оказался убийственным. Но самое печальное, что украинцы сами с удовольствием подыгрывают власти в этой кровавой клоунаде.

«Руководители Украины в войне видят пиар. Это будет звучать максимально жестко, но они в этой всей истории видят пиар, аплодисменты, какие они крутые. К сожалению, Порошенко так же себя вел, и это главная проблема Украины – они не кровь видят в этой истории, а пиар. Им нужно было попадать на передовицы газет. Но Порошенко хотя бы не был артистом в прошлом, он просто человек властолюбивый, хотел славы, но в случае с Зеленским мы имеем дело с актером, артистом. Я не говорю плохих эпитетов, но это – человек Зависимый, который хочет публичности… они работают строго в соответствии с сегодняшним сигналом от общества, с запросом.

Что нужно, контрнаступление? Мы идем в контрнаступление, и пофиг, что оно будет через полгода – они сегодня на передовицах, они сегодня выполнили запрос общества, они сегодня получили, благодаря этому, одобрение в следующем соцопросе, который провели. Что следующее хотят? Соцопрос – мы все-таки идем. Вот они шли, шли и шли. Мы шли в контрнаступление в интернете, а русские строили укрепления на земле. В итоге сегодня, чтобы эти укрепления преодолевать и завоевывать, мы кладем жизни лучших людей в Украине, тратим свой генофонд. Мы за пиар сейчас платим кровью», – заявил Дубинский.