Украинцы – самые последние, кому в ЕС могут предоставить гражданство

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Украина занимает последнее место в списке стран, выходцы из которых в 2021 году составили более 2% новых граждан Европейского Союза.

Больше европейских паспортов получили даже алжирцы и турки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В 2021 году страны Евросоюза приняли в гражданство рекордное количество людей. Согласно официальной статистике, европейские паспорта получили 827 300 человек – это на 98 300 больше, чем в 2020 году. Такой 14-процентный скачок можно частично объяснить отставанием от графика, вызванным пандемией. Но он всё равно отражает тенденцию к росту, так как в 2019 году новым гражданам ЕС было выдано 706 400 новых паспортов, отмечает телеканал Euronews со ссылкой на официальный отчёт ЕС.

85% получивших их людей ранее имели гражданство страны, не входящей в ЕС. Больше всех среди них марокканцев – 86 200, это 10,4% новых европейцев. Более двух третей (71%) из них получили паспорта Испании или Франции.

Следующими по численности группами новых граждан стали сирийцы (83 500 человек, 70% из которых поселились в Швеции и Нидерландах) и албанцы (32 300 человек, 70% поселились в Италии). За албанцами следуют румыны (3,5% от общего числа), турки (3,1%), бразильцы (2,5%), алжирцы (2,3%). Украинцы – на последнем месте в списке (2,2%).

Большинство стран ЕС в 2021-м приняли в гражданство больше людей, чем в предыдущие годы. Например, Франция выдала на 43 900 паспортов больше, чем в 2020-м. На втором месте по этому параметру – Германия (на 18 800 паспортов новым гражданам больше). За ней следуют Испания (17 700), Швеция (9 200) и Австрия (7 200).

Если сравнивать количество новых граждан и местное население, то больше всего паспортов получили резиденты Швеции – 8,6 на 1000 человек. Следом идут Люксембург (7,8 на 1000 человек) и Нидерланды (3,6 на 1000 человек).

Польши, где и ныне, и в 2021-м проживало больше всего украинцев среди европейских стран, в этом отчёте ЕС нет вообще. По данным же сайта президента Польши, в 2021 году гражданство этой страны получили 2535 иностранцев, среди которых 1271 украинец.

Если сравнить это число с количеством новых европейцев, оно составить лишь 0,15%. Таким образом, большинство европейских паспортов украинцы получили в других странах ЕС, – несмотря на звучащие в Польше на протяжении многих лет заявления о дружбе и братстве с Украиной.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Польше засекретили национальность преступников из-за растущего числа украинцев среди них.