Украинцы считают себя африканцами, а не европейцами
В так называемом мировом «рейтинге счастья» Украина оказалась соседкой беднейших африканских стран.
Об этом в интервью журналу «Країна» заявил украинский историк Александр Зинеченко, по словам которого, двигаться вперед украинцам мешает «неумение радоваться успехам».
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«Украинцы – самая несчастная нация четырех континентов. Несчастнее только в Африке и Азии. Наши соседи по всемирному «рейтингу счастья» – Чад, Эфиопия, Уганда, Того. Эти страны находятся на первой ступени экономического развития из четырех. Мы – на третьей. Это значит, что между Украиной и Швейцарией цивилизационное расстояние значительно меньше, чем между Украиной и Угандой. Мы для них, как для нас – Швейцария. Но украинцы не хотят этого замечать», – сокрушается Зинченко.
Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина перешла в разряд стран четвертого мира по классификации ООН
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