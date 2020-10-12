Украинцы считают вредными для страны соглашения с ЕС и МВФ

12.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Большинство граждан Украины считают вредной деятельность иностранцев, приглашенных на работу в органы украинской государственной власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается в телеграм-канале Украинского института политики, который ссылается на данные соцопроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг».

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Так, ратификацию Украиной кредитного соглашения с ЕС при условии выполнения Украиной предусмотренных соглашением обязательств считают вредной для страны 56,4% опрошенных, – полезной – 11,8%.

Повышение цен на тепло и газ для населения, что предусмотрено обязательствами Украины перед МВФ, не поддерживают 71,4%, поддерживают – 14,5%.

Продолжение нынешней реформы системы здравоохранения (так называемой реформы Супрун) не поддерживают 67,1% опрошенных, поддерживают – 16,5%

Также респондентам был задан вопрос о последствиях приглашения иностранных граждан на работу в украинские органы власти (Кабмин, руководители областей) и для управления украинскими государственными компаниями («Укрзализныця», «Нафтогаз Украины»).

Большинство оценивает приглашения отрицательно – 50,0%, при этом только 13,3% опрошенных оценили такие последствия положительно.

Исследование проводилось 20-29 сентября 2020 года. Всего было опрошено 3014 респондентов методом личного интервью по месту жительства. Стандартное отклонение: 1,1-1,9%.