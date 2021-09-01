Украинцы сдались и не пытаются сопротивляться нацистскому руководству – историк

01.09.2021 20:16 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В тотальной украинизации и уничтожении всего русского виновато не только киевское руководство, но и простые жители Украины, которые безропотно принимают сложившееся положение вещей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил историк Иван Каревин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зашёл вчера поужинать в один ресторанчик. Сел за столик. Жду. Подошла девушка-официантка и обратилась ко мне на мове. Поинтересовался: говорит ли она на русском? Ответ: – Так… То есть – да. Попросил её перейти на русский язык. Я стараюсь поступать так, если общение предполагается более длительное, чем озвучивание суммы покупки на кассе в супермаркете. И если собеседнику это не трудно», – написал он.

Девушка перешла на русский язык без всяких проблем. Однако, когда она подошла к столику во второй и третий раз – снова начала говорить по-украински.

Поинтересовавшись, Иван Каревин выяснил, что в быту девушка разговаривает на русском языке, а обслуживает клиентов по-украински из-за соответствующего закона.

«– Но я ведь попросил Вас обслуживать меня на русском. Девушка сразу перешла на русский язык: – Ой, извините! Я запуталась! Просто привыкла уже на украинском. Даже дома иногда на украинский перехожу. Однако, когда подошла ко мне в следующий раз (это уже был расчёт), вновь заговорила на мове. Я не стал делать ей замечание. Я её понимаю. От них требуют общаться с посетителями на мове. Вот они на мове и говорят (хотя между собой персонал говорит по-русски)», – добавил историк.

Он выразил уверенность, что в таком положении вещей виноваты посетители – разговаривая между собой и в быту по-русски, они, тем не менее, не просят персонал перейти на родной для всех язык.

«А потом мы с горечью констатируем, что Киев постепенно теряет русский язык. В самом деле теряет. Медленно, но уверенно. Власть методично украинизирует город. А основная масса русскоязычных жителей молчаливо принимает эту украинизацию. Я не призываю швыряться мелочью и устраивать скандалы. Мы – не ницои и не фарионы. Но спокойно заявить о своих русскоязычных предпочтениях ведь можно? Это не запрещено законом. И это не требует какого-то особого гражданского мужества. Но не заявляем. Даже этого не делаем. Так одна ли власть виновата?» – резюмировал Каревин.

Комментируя публикацию, экс-сотрудник аппарата Верховной рады Ольга Шелкова также заявила, что в сложившийся на Украине ситуации виноваты сами украинцы, которые позволили подобному случиться.

«Если посмотреть в 30-летнем периоде, власть как раз не виновата. Она – зеркало общества. Даже тогда, когда все еще говорили на русском, когда протестовать было совершенно безопасно, когда можно было, написав заявление, сделать русскую школу, никто не шевелился. Обывателю как было пофиг, так и сейчас пофиг. Мы говорим, что на майдане 2014 года было меньшинство. Да. Чего не скажешь про помаранчевый майдан. А еще больше было тех, кто не скакал, но пассивно поддерживал и безразлично относился. И только несколько тысяч таких придурков как мы протестовали. Как ни жестко звучит, но я считаю, что украинцев все устраивает. А кого не устраивает, тот либо уехал, либо в тюрьме, либо убит, либо продолжает протестовать», – написала она в соцсети.