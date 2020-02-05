05.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина, финансы, Черногория
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Украинцы серийно грабили вражеские банкоматы на Балканах


Украинцы Александр Зайцев (57 лет) и Дмитрий Бойко (37 лет) украли более двух миллионов марок в банкоматах «Сбербанка» России в Боснии и Герцеговине.

Об этом сообщает сербский телеканал РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Злоумышленники использовали компьютеры и специальные декодеры, обнаруженные у них при аресте в Бихаче. Полиция нашла их, когда они опорожнили банкомат.

Украинцы въехали в Боснию и Герцеговину в конце января, предполагается, что они использовали паспорта Сербии и России.

Прокуратура подозревает, что они также совершили ограбления в Сараево.

В то же время полиция в Тузле разыскивает организованную преступную группу, которая на выходных ограбила три банкомата в районе Тузлы, Лукавца и Грачаница.

Подозреваемые обвиняются в совершении кражи с отягчающими обстоятельствами в связи с преступлением, связанным с кибер-мошенничеством.

Боснийские инспекторы, расследующие дело, связывались с черногорской полицией, которая располагает некоторой информацией о Зайцеве и Бойко, поскольку они похитили миллионы евро и в этой стране.

Сознательно или нет украинцы выбирали банкоматы финансового учреждения «страны-агрессора», не сообщается.

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