Украинцы шокировали эксперта запредельным уровнем терпения к Зеленскому

11.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Вопреки тиражируемым в СМИ тезисам, рейтинги президента Украины Владимира Зеленского пока не являются катастрофически низкими.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет директор Института миротворческих инициатив «Денис Денисов.

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Он обращает внимание, что зачастую сравнивают полученные Зеленским 72% во втором туре с двумя кандидатами с нынешними результатами социсследований, в которых фигурируют все политики Украины (у Зеленского — 20–23%).

«Если же посмотреть по первому туру президентских выборов, то окажется, что потерял нынешней президент Украины порядка 7–8%, что точно не является катастрофой», – считает Денисов.

По его словам, намного хуже ситуация у Зеленского с уровнем доверия – 35,6% против 59,6%, а также у президентской партии «Слуга народа», рейтинг которой 43,16% по результатам парламентских выборов 2019 года до 15–24% в зависимости от исследований.

При этом политолог считает, что, поскольку до очередных выборов еще более трех лет, это тоже не критические значения для партии.

«Надо сказать, что такая ситуация с рейтингом украинского президента и его политической силы не может не удивлять на фоне их провальной политики, которую можно наблюдать за последние два года. Население Украины продолжает поражать запредельно фантастическим терпением в отношении совершенно безответственных политиков», – резюмирует Денисов.