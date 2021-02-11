Подпишись на рассылку
11.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Общество, Политика, Социология, Украина
Просмотров:

Украинцы шокировали эксперта запредельным уровнем терпения к Зеленскому

Новости Украины

Вопреки тиражируемым в СМИ тезисам, рейтинги президента Украины Владимира Зеленского пока не являются катастрофически низкими.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет директор Института миротворческих инициатив «Денис Денисов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Он обращает внимание, что зачастую сравнивают полученные Зеленским 72% во втором туре с двумя кандидатами с нынешними результатами социсследований, в которых фигурируют все политики Украины (у Зеленского — 20–23%).

«Если же посмотреть по первому туру президентских выборов, то окажется, что потерял нынешней президент Украины порядка 7–8%, что точно не является катастрофой», – считает Денисов.

По его словам, намного хуже ситуация у Зеленского с уровнем доверия – 35,6% против 59,6%, а также у президентской партии «Слуга народа», рейтинг которой 43,16% по результатам парламентских выборов 2019 года до 15–24% в зависимости от исследований.

При этом политолог считает, что, поскольку до очередных выборов еще более трех лет, это тоже не критические значения для партии.

«Надо сказать, что такая ситуация с рейтингом украинского президента и его политической силы не может не удивлять на фоне их провальной политики, которую можно наблюдать за последние два года. Население Украины продолжает поражать запредельно фантастическим терпением в отношении совершенно безответственных политиков», – резюмирует Денисов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть