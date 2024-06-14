Украинцы схлестнулись с западниками из-за тренировок пилотов F-16

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Западные страны не форсируют процесс подготовки украинских пилотов для F-16 по причине того, что слишком большое количество подготовленных летчиков в ситуации, когда Киев еще не получил достаточное количество истребителей, грозит выпускникам западных летных курсов потерей квалификационных навыков.

Такую версию причин беспокоящих Украину задержек с подготовкой пилотов приводит американское издание Politico.

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Как пишет издание, Украина и ее западные союзники схлестнулись из-за тренировок пилотов F-16. Официалы США и Европы опровергают заявления Киева о том, что они могли бы быстрее готовить большее количество пилотов.

Они говорят, что пилоты, которые уже находятся в за рубежом, испытывают трудности со знанием английского языка, что мешает овладевать летной программой.

Украинские же чиновники настаивают на том, что у них уже есть 30 пилотов, готовых начать обучение, и жалуются, что в учебных центрах в США и Дании не хватает мест. Они утверждают, что им срочно нужно больше пилотов, обученных управлять самолетами, чтобы помочь противостоять российским силам на передовой.

На Западе на это парируют, что намеренно работают над синхронизацией количества пилотов и технического персонала, закончивших обучение, с количеством самолетов, которые прибудут на Украину этим летом. По их словам, самолеты будут прибывать партиями. Школа в Аризоне способна обучать только 12 пилотов одновременно.

«Когда они используют эти возможности, вы хотите, чтобы они могли эффективно их использовать. F-16 никуда не годится, если его уничтожают в первый же день», — сказал изданию один высокопоставленный чиновник Пентагона. — «Учебный конвейер на F-16 довольно скудный», — признался он.

Западные официалы уверены в своем графике подготовки украинских летчиков-истребителей. Они настаивают на необходимости постепенного наращивания программы, чтобы Украина могла эксплуатировать и обслуживать самолеты, включая пилотов, специалистов по техобслуживанию и инфраструктуру для их поддержки.

«У вас должны быть не только пилоты», — говорит украинцам председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Си Кей Браун, кадровый пилот F-16, после заседания Украинской оборонной контрактной группы. «Техническое обслуживание также является ключевой частью этого процесса, а также обучение обслуживающего персонала», – добавляет он.

Американцу вторит министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен: «Вы хотите иметь полный пакет: команду, количество планеров, вооружение, запасные части. У вас должно быть все», — заявила она в кулуарах встречи.

Западные чиновники хотят избежать выпуска слишком большого количества пилотов до того, как Украина получит достаточное количество самолетов для продолжения обучения. Если пилоты не получают достаточного количества летных часов, их навыки начинают атрофироваться.

«Если у вас нет самолета, на котором вы могли бы продолжать тренироваться, это своего рода пустая трата энергии», — сказал второй высокопоставленный чиновник Пентагона.

Эти споры, отмечает Politico, знаменуют собой последнее препятствие в затянувшемся стремлении Украины к современным истребителям. Киев начал запрашивать F-16 американского производства вскоре после начала войны, но президент Джо Байден тогда не давал зеленый свет.

Наконец, в прошлом году он одобрил передачу самолетов третьей стороной из Норвегии, Бельгии, Дании и Нидерландов, но программа обучения столкнулась с логистическими проблемами.

При этом Запад все же рассматривает возможность расширения обучения и в других местах, поскольку Киев получит дополнительные самолеты, в частности французские Mirage и шведские Gripen. Но это часть долгосрочной стратегии стопроцентной трансформации украинских военно-воздушных сил по стандартам НАТО, а не вопрос текущей повестки.