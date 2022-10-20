Украинцы скоро побегут от «калибровок» из страны, а в ЕС уже всё закрыто – украинский политолог

Новости Украины

После назначения генерала Сергея Суровикина командующим СВО население Украины почувствовало, как на протяжении 8 лет жилось людям на Донбассе, и уже готово бежать из страны, только в Европе их уже не ждут.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов во время прямого включения из Донбасса отметил, что украинское население и руководство вышло из состояния эйфории.

«Реально изменения пошли с его назначением – уничтожение инфраструктуры Украины, пробуждение от состояния эйфории, в котором находилось и руководство, и население Украины. Он этими действиями, методами, которых давно ждала вся Россия и все, кто болел за зону СВО, пробудила население Украины, дав ему понять, в каком состоянии 8 лет находилось население Донбасса», – сказал Алаудинов.

В свою очередь, украинский политолог Василий Вакаров подтвердил украинские настроения и рассказал о реакции населения на продолжающиеся удары РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

«Попадает каждый день и по Киеву, Киевской области, Полтавской области, Черниговской, Житомирской – и так до Ивано-Франковской области, а оттуда обратно. Потому что Ивано-Франковск – это Бурштынская ТЭС, Винницкая область – это Ладыженская, то есть крупные. Да, людских жертв от этих атак мало. Если вы будете продолжать так утюжить каждый день, каждые сутки, я думаю, что настроение людей к зиме, где-то к 15-20 декабря, будет, если не паническое, то на уровне ужасного. Я, почему начал об этом говорить? Потому что так называемая помощь от ЕС, США, из этих денег – сколько достаётся людям? Люди говорят, что да, наши воины, есть зарплата, есть оружие, а люди живут хуже, чем они жили. А если эта помощь американская, британская в виде оружия будет Украине приходить, вы будете утюжить дальше, народ, который в Киеве, поднимется и поедет опять-таки к милым австрийцам, немцам, полякам, чехам, а там – всё закрыто. Пять миллионов людей, по прогнозам, если война будет продолжаться в декабре месяце – будут беженцами! А куда они поедут? И зима!» – переживает Вакаров.