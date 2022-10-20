Украинцы скоро побегут от «калибровок» из страны, а в ЕС уже всё закрыто – украинский политолог

20.10.2022  19:11 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

После назначения генерала Сергея Суровикина командующим СВО население Украины почувствовало, как на протяжении 8 лет жилось людям на Донбассе, и уже готово бежать из страны, только в Европе их уже не ждут.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После назначения генерала Сергея Суровикина командующим СВО население Украины почувствовало, как на протяжении 8...

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Помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов во время прямого включения из Донбасса отметил, что украинское население и руководство вышло из состояния эйфории.

«Реально изменения пошли с его назначением – уничтожение инфраструктуры Украины, пробуждение от состояния эйфории, в котором находилось и руководство, и население Украины. Он этими действиями, методами, которых давно ждала вся Россия и все, кто болел за зону СВО, пробудила население Украины, дав ему понять, в каком состоянии 8 лет находилось население Донбасса», – сказал Алаудинов.

В свою очередь, украинский политолог Василий Вакаров подтвердил украинские настроения и рассказал о реакции населения на продолжающиеся удары РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

«Попадает каждый день и по Киеву, Киевской области, Полтавской области, Черниговской, Житомирской – и так до Ивано-Франковской области, а оттуда обратно. Потому что Ивано-Франковск – это Бурштынская ТЭС, Винницкая область – это Ладыженская, то есть крупные. Да, людских жертв от этих атак мало. Если вы будете продолжать так утюжить каждый день, каждые сутки, я думаю, что настроение людей к зиме, где-то к 15-20 декабря, будет, если не паническое, то на уровне ужасного.

Я, почему начал об этом говорить? Потому что так называемая помощь от ЕС, США, из этих денег – сколько достаётся людям? Люди говорят, что да, наши воины, есть зарплата, есть оружие, а люди живут хуже, чем они жили.

А если эта помощь американская, британская в виде оружия будет Украине приходить, вы будете утюжить дальше, народ, который в Киеве, поднимется и поедет опять-таки к милым австрийцам, немцам, полякам, чехам, а там – всё закрыто. Пять миллионов людей, по прогнозам, если война будет продолжаться в декабре месяце – будут беженцами! А куда они поедут? И зима!» – переживает Вакаров.

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