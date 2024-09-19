«Украинцы слетают с катушек» – бежавший политолог уверен, что бандитизм «хероев-киборгов» станет нормой

Вадим Москаленко.  
19.09.2024 21:58
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Криминал, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Рост бандитизма со стороны вернувшихся с войны ВСУшников может стать для Украины нормой на ближайшие десятилетия.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рост бандитизма со стороны вернувшихся с войны ВСУшников может стать для Украины нормой на...

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«Есть прям – ряд, череда случаев, что украинцы сходят с ума. Примеры сейчас накидаю. Заправка, Киев, расстреливает 65-летнего человека 41-летний мужчина, его потом задерживают, говорят, под психотропными был. Завтра во Львове усиленные меры защиты во всех школах, потому что нашли какого-то товарища, который анонсировал, что завтра будет стрельба, подобная вот этой американской, когда с оружием, там фотография оружия, говорит, вот сейчас пойду в школу во Львове. И таких примеров много.

Как вам кажется, этот исторический путь, когда украинцы слетают с катушек, как общество, как отдельные представители, как это преодолевается?», – спросил ведущий.

«Это преодолевается очень болезненно. После Вьетнама Соединенные Штаты несколько десятилетий не могли отойти. Вьетнамский синдром был фактором роста криминогенной ситуации в Штатах.

И что касается Украины, ей предстоит пережить еще очень сложные времена после войны, которые уже в принципе дают о себе знать. Рост бандитизма, в том числе с участием тех людей, которые прошли через фронт, с участием тех людей, которые претендуют на то, чтобы их считали героями, это уже стало явью в наши дни», – ответил Бондаренко.

«Не все идет сейчас в прессу, не все озвучивается. Многие вещи пытаются замять, потому что очень серьезные институты государственные имеют причастность определенную, покрывают людей. Все это станет, к сожалению, элементом нашей жизни в самое ближайшее время», – подытожил он.

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