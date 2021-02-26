Украинцы «слили» запись переговоров Суркова и Медведчука: В чём сенсация

26.02.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Украинские СМИ опубликовали аудиозапись телефонных переговоров бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова с киевским политиком Виктором Медведчуком.

«Прослушка» относится к декабрю 2014 года, когда Сурков активно занимался Украиной, а Медведчук выступает переговорщиком с Кремлем от лица Петра Порошенко. В это время на Донбассе идут бои за Донецкий аэропорт, а также подготовка к битве за Дебальцево. На границе с Крымом подорваны ЛЭП, на полуострове наступил блэкаут. Сурков и Медведчук обсуждают возможную схему возобновления поставок электроэнергии в Крым, а также обмен пленными, который буксует из-за разных цифр у Киева и ЛДНР.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Явно они не по телефону общались, а в каком-то мессенджере. А доступ к этим мессенджерам для наших правоохранительных органов получать очень сложно. Он идет или через Штаты, или через Россию», – заметил в эфире телеканала «Наш» экс-руководитель украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов.

«Я не сомневаюсь, что это, видимо, делалось средствами спецслужб. Значит, нас еще долго будут кормить подобными рода записями. Или фейками», – сказал в эфире «Politeka» украинский политолог Андрей Ермолаев.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Политолог-майданщик Юрий Романенко считает, что опубликованная прослушка станет неприятным сюрпризом для украинских патриотов, поскольку из записей вытекает, что «сладкая парочка Медведчук-Порошенко» действовала синхронно.

«Мы понимаем, что Порошенко и Медведчук находились в самой плотнейшей связи. Они обсуждали мельчайшие детали очень серьезных вопросов. Порошенко договаривался с помощью Медведчука о поставках электроэнергии в Крым… Там очень интересный момент, где Медведчук говорит, что цену удалось сбить до 2,99 вместо существующей 3,43, которая была на тот момент… Медведчук смеется – «Они хотят провести тендер… Какой тендер? Ведь понятно, кто его выигрывает».

Пока на всех украинских телеканалах Петр Алексеевич вместе со всей своей шоблой пускали слезы, как наши защитники гибнут, и какой плохой Путин, абсолютно спокойно Медведчук каждый день на прямом контакте с Порошенко решает экономические вопросы по поводу угля, электроэнергии…

Я думаю, что появятся еще прослушки переговоров. Интересно, почему это не произошло раньше? Как наши офицеры спецслужб могли держать это под полой, понимая, как завязаны между собой Медведчук и Порошенко?» – рассуждает Романенко.

«Еще один момент, когда Медведчук говорит, что Порошенко предложил ему заняться обменом пленными, и Путин это утвердил. Не Ангела Меркель, как это нам говорила Ирина Геращенко, вечный говорящий рот!» – негодует политолог-майданщик.

Киевский юрист Татьяна Монтян полагает, что прослушка «слита» в Сеть в рамках кампании власти, которая заинтересована в ослаблении конкурентов Владимира Зеленского – Медведчука и Порошенко.

«Медведчук и Сурков в своих переговорах говорили вполне обычные вещи. Но важно то, что эти переговоры слили именно сейчас, когда идет кампания против Медведчука и на него отовсюду катят бочку. Очевидно, это сделали для того, чтобы еще раз показать общественности что он агент Кремля. И это удалось – общественность негодует из-за того, что Медведчук с Сурковым называют ЛДНР «подопечными» и других подобных мелких деталей. Кроме того, выяснилось, что это Порошенко просил Медведчука заняться пленными», – сказала Монтян «ПолитНавигатору».

Ее слова подтверждает депутат Верховной рады Егор Чернев из партии Зеленского. Он уже заявил, что обнародованные плёнки должны помочь СБУ довести до конца уголовное дело по статье «государственная измена».

«В разговоре Медведчука и Суркова при желании можно прицепиться к любому слову, вырвать ту или иную фразу из контекста и интерпретировать ее как угодно. Эти переговоры в любом случае можно использовать в интересах пропаганды, для аудитории, которая утратила всякую способность сопротивляться такому информационному давлению и критическое мышление которой, к сожалению, недоступно», – комментирует ситуацию киевский политолог Александр Семченко.

«Власть – это яд. Зеленский вошел во вкус. Об этом свидетельствуют разговоры о готовности ко второму сроку, легкость отказа от собственных инициатив и программных положений. Зеленский сейчас – это не просто Порошенко 2.0. Зеленский переродился на наших глазах. Это Зеленский, склонный к тираническим методам, к политической мести, готовый сводить счеты даже с самыми сильными политическими оппонентами», – говорит политолог Ермолаев.