Украинцы смогут вернуть себе Крым, Сибирь и Камчатку

01.03.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Выслуживание Зеленского перед Америкой и лично перед Джо Байденом в виде очередных хвалебных текстов в соцсетях за «партнёрство» – это высшая форма лицемерия и страха. Если бы Зеленский хорошо учился в школе, то помнил бы высказывание Ленина о том, что честность в политике – результат силы, а лицемерие – результат слабости. Но Владимир Зеленский слаб в таких понятиях, как честность и сила. Слаб он не только в политике, но и в жизни в целом.

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Пост-благодарность пана Зе в Твиттере, в котором он буквально признаётся в любви своему стратегическому «партнёру» Джоржу Байдену «за непризнание российской аннексии Крыма» – очередное свидетельство того, что Зе-президент живёт в параллельной реальности или вплотную подсел на наркотические препараты. В то время, пока пан Зе экзальтирует по поводу своих лизоблюдных заявлений в адрес Америки, украинские жители продолжают жить в нищете, со слезами на глазах рассматривая коммунальные квитанции. Ведь с 1 января на Украине вновь выросли почти все коммунальные тарифы для населения.

Тарифные митинги регулярно проходят по всей территории «незалежной». Не затихают они и в Донбассе, временно оккупированном постмайданным украинским режимом. Так в воскресенье жители Мариуполя перекрыли одну из центральных улиц города, протестуя против коммунального Зе-геноцида. Разумеется, на призывы людей снизить тарифы Зе-чиновники внимания не обращают.

Тем времен тарифный контраст в Донецкой Народной Республике и на оккупированной Украиной её территории продолжает усиливаться. Предлагаю сравнить тарифы в ДНР и Зе-оккупированном Донбассе.

На основании данных Республиканской службы по тарифам, за тепловую энергию жители Донецка платят 817, 32 руб/Гкал, а мариупольцы – 4 325, 5 руб/Гкал. Разница в тарифах по горячей воде не менее значительна: жители Донецка платят 53,21 руб/кубометр, а жители Мариуполя – 272, 53 руб/кубометр. Тариф по холодному водоотведению для дончан составляет 15, 26 руб/кубометр, для мариупольцев – 42, 56 руб/кубометр. За услуги водоотведения население Донецка платит по тарифу 9, 84 руб/кубометр, а жители Мариуполя – 17, 16 руб/кубометр.

Шокирующие суммы приходится отдавать мариупольцам за природный газ. За кубометр «голубого топлива» население Зе-окуппированного Мариуполя должно заплатить 18, 17 руб/кубометр. А дончане платят за кубометр газа 2, 73 руб. Тариф на электроэнергию для жителей Мариуполя составляет 4, 36 руб/кВТ*ч, для жителей столицы ДНР – 1, 42 руб/кВТ*ч.

Цифры говорят сами за себя. Смогут ли жители обедневшей и разворованной Украины платить за коммуналку по таким немыслимым тарифам? Я в этом очень сомневаюсь. Большинству украинских пенсионеров для оплаты коммунальной квитанции банально не хватит пенсии.

К слову, о пенсиях. С ними в «незалежной» ситуация также плачевная. Попытки Зе-власти повысить размер пенсионных выплат с 1 января 2021– это плевок в лицо всем украинским гражданам, которые честно и упорно на протяжение долгих лет работали во благо Украины. Пенсионное повышение коснулось только украинцев, достигших 65 лет.

Остальным категориям пенсионеров, по мнению «честного» Зеленского, можно и без надбавок к пенсиям прожить в стране с космическими ценами на коммуналку и продукты. Стоит отметить, что с 1 марта с барского плеча «слуги» вновь бросили украинским пенсионерам подачку в виде 11-процентной индексации пенсионных пособий. Приспешники Зеленского считают, что теперь украинские пенсионеры смогут ни в чём себе не отказывать.

Зе-власть украла у жителей Украины абсолютно всё: их права, свободы, землю, пенсию… Этот список можно продолжать до бесконечности. В грабеже страны и украинского населения виновен абсолютно каждый президент «незалежной»: Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский. Ведь на протяжении 30 лет, каждый в свою каденцию, в целях собственного обогащения они превращали Украину в колонию Запада и отдаляли её от исторической Родины – Российской Федерации.

И только вхождение Украины в состав Большой России – этот единственный спасительный манёвр, который поможет «незалежной» восстановить свою экономику, промышленность, культуру, а также остановить распродажу природных ресурсов. Украинцы, став гражданами Большой России, смогут вернуть себе и Сибирь, и Камчатку, и Крым. Потому что это – их Отечество, которое в советские годы принадлежало им, как и всему многонациональному народу Великого Советского Союза.

Украинцы не должны бояться Зе-репрессий и ждать лучших времён. Пока Украиной правят слуги Запада, эта страна будет деградировать и разрушаться. Жителям украинского государства важно мобилизовать все свои ресурсы и произвести подготовку к референдуму о вхождении Украины в состав Большой России.

На фоне митингов и растущего народного недовольства Зе-президентом, по приказу царька Зеленского усиливаются обстрелы Донецкой Народной Республики украинскими бандформированиями. Умный государственный лидер и просто нормальный человек ни за что не поддержал бы партию войны. Патриот своей страны прекратил бы боевые действия.

Но пустышка Зеленский и его команда не могут насытиться кровью невинных граждан и очередными разрушениями инфраструктуры. Зе-бригада продолжает делать популистские заявления о том, что она вернёт Донбасс и Крым. Это утопия. Будущее Украины – только в составе Большой России.