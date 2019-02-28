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28.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Д.Б., Киев, Украина
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Украинцы снесли Суворова в Киеве, а на новый памятник денег нет

На месте снесенного памятника русскому полководцу Александру Суворову руководство киевского военного лицея установило мемориальный камень гетману Ивану Богуну.

Об этом сообщает «Военное телевидение Украины», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Начальник лицея Игорь Гордийчук поздравил «богуняков» с этим событием, после чего под крики «Слава!» с камня был снят накрывавший его украинский флаг.

«Тут уже есть мемориальный камень, и будет памятник через год-два. Мы его формируем, согласовали эскиз и проект, теперь нужно сделать его из воска, потом будет отливать. Еще был более простой вариант – постамент без коня. Был и с конем, но там был вопрос цены», – рассказал Гордийчук.

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