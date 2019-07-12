Украинцы снова превратились в смешных полудурков – киевский пропагандист

12.07.2019, Киев, Максим Карпенко

При президенте Петре Порошенко украинцев якобы боялись и отсаживались от них подальше в отелях, услышав «мову».

Об этом в эфире 4 канала заявил киевский пропагандист Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При Порошенко, в период, в который он был, что происходило? Что Украину искусственно натягивали на какой-то патриотизм и так далее. 85% были абсолютно безразличны к тем темам. Но много людей отозвались и они старались быть настоящими украинцами – такими, как были украинцы времен Святослава или УПА, Богдана Хмельницкого. Россияне боялись, даже туристы, которые ездили в отели, они если слышали украинский язык, отодвигались. Сейчас снова начали высмеивать украинцев. Потому что при Зеленском мы все стали похожи на тех украинцев, которых изображает российская пропаганда. Смешные, недалекие, трусоватые полудурки», – заявил Арестович.