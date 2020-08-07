Украинцы собрались забросать русских бомбами из радиоактивных отходов

07.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина может создать большое количество грязных ядерных бомб и нанести удары по России, а также имеет еще три сценария «победы над РФ».

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил Максим Кухар, представленный как украинский военный эксперт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кухара, на все это нужно потратить несколько десятков миллиардов долларов.

«Мы можем поставить на боевое дежурство где-то с полтысячи ракет, старых советских СС-20, которые укомплектовать, допустим, ядерными отходами. Этот будет тот ударный ядерный кулак, который будет сдерживать врага от дальнейшего наступления на нас или представлять какую-то угрозу при других геополитических комбинациях…

Это первый вариант, и шансы для его реализации растут изо дня в день. Дальше есть второй вариант, он состоит в создании пяти-семи-десяти тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности. Что-то похожее есть у США, и оно базируется на эсминцах. То есть это ракеты с дальностью 1-2 тысячи километров, которые несут обычный заряд, но при этом, если их выпустить в сторону какой-то страны штук 500 или тысячу пятьсот, то страна эта отправляется прямо в средние века. Когда разрушаются все мосты, все электростанции и вся инфраструктура, то ни о какой войне не может быть и речи…

Да, это будет стоить несколько десятков миллиардов долларов, но если мы поставим на боевое дежурство, условно говоря, пять-семь тысяч ракет, которые могут лететь на две тысячи километров и попадать в цель в 10 метров с обычным зарядом, который весит 500-1000 килограмм, то никакая Россия на нас не нападет, потому что у президента Зеленского будет кнопка, которая отправляет всю Россию в средние века» – заявил Кухар.

Третьим сценарием, по его словам, может быть качественное и количественное усиление армии, а четвертым – вхождение Украины в военные блоки и коалиции, противостоящие России.