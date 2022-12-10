Украинцы сообщают, что Россия стала применять бесшумные «Шахиды»

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Работающий на СБУ украинский военкор Андрей Цаплиенко сообщил, что Россия применила новые бесшумные беспилотники, атаковав энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Украинские власти региона признают, что на полное восстановление объектов понадобится 2-3 месяца.

Цаплиенко пишет в своем блоге со ссылкой на данные военных, что украинское ПВО пропустило пять «Шахидов», хотя еще несколько дней назад глава зеленского офиса Андрей Ермак рапортовал о том, что Киев нашел управу на «технически отсталую» Россию.

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«Бойцы объясняют, что эти БПЛА летели бесшумно, в отличие от первой волны иранских дронов, которые, за громкие двигатели, прозвали «мопедами». Есть три варианта объяснения: -или россияне получили модернизированные БПЛА; -или иранцы разработали дроны с электрическими двигателями; -или на подлете беспилотники выключают двигатели и барражируют на цель», – пишет Цаплиенко.

Иран готов поставить России до 6 тысяч беспилотников. Такую информацию озвучивает «Washington Post».