Украинцы сообщают, что Россия стала применять бесшумные «Шахиды»

10.12.2022  23:36 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Одесса, Украина


Работающий на СБУ украинский военкор Андрей Цаплиенко сообщил, что Россия применила новые бесшумные беспилотники, атаковав энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Украинские власти региона признают, что на полное восстановление объектов понадобится 2-3 месяца.

Цаплиенко пишет в своем блоге со ссылкой на данные военных, что украинское ПВО пропустило пять «Шахидов», хотя еще несколько дней назад глава зеленского офиса Андрей Ермак рапортовал о том, что Киев нашел управу на «технически отсталую» Россию.

Работающий на СБУ украинский военкор Андрей Цаплиенко сообщил, что Россия применила новые бесшумные беспилотники,...

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«Бойцы объясняют, что эти БПЛА летели бесшумно, в отличие от первой волны иранских дронов, которые, за громкие двигатели, прозвали «мопедами».

Есть три варианта объяснения:

-или россияне получили модернизированные БПЛА;

-или иранцы разработали дроны с электрическими двигателями;

-или на подлете беспилотники выключают двигатели и барражируют на цель», – пишет Цаплиенко.

Иран готов поставить России до 6 тысяч беспилотников. Такую информацию  озвучивает «Washington Post».

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