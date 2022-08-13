Украинцы! Срочно забирайте деньги из банков

Новости Украины

На Украине уже в сентябре начнутся массовые банкротства банков на фоне неконтролируемого обрушения курса гривны. Населению нужно максимально быстро снять все средства с депозитов.

Об этом в материале для «ПолитНавигатора» предупреждает экономист Александр Дудчак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Совет имеющим сбережения жителям подконтрольных Киеву территорий.

Украина из последних сил изображает стабильность в своих центральных регионах, по крайней мере в Киеве. Однако и такая «стабильность» завершается. Но, как обычно, стабилизец наступит внезапно. Как снегопад для мэра Кличко.

Массовые банкротства банков – следующий этап «евроинтеграции» на фоне использования Украины в войне Запада против России. Держать средства в банках становится крайне рискованно. Никакой Коломойский вам не позвонит предупредить, что пора снимать. Наоборот, зная своё ближайшее будущее, банкиры скорее будут заманивать увеличенными ставками по депозитам.

Те, кто хоть что-то понимает в экономике и имеет опыт жизни на Украине, давно поменяли свои гривневые остатки на доллары с началом СВО. В принципе, вряд ли произошло иначе, т.к., во-первых, у людей, там живущих, привычка менять свободные деньги на валюту сложилась давно, а, во-вторых – не так много осталось за последние 8 лет жителей Украины, у которых есть свободные средства. Обычно в конце денег остаётся ещё очень много месяца. Но не наоборот.

Резкая девальвация гривны на 25% в июле огорчила почти всех украинцев, но она не должна порождать желание подождать – авось, курс вернется! «Авось» – это русское понятие, украинцам на него не стоит рассчитывать.

Резко сократились возможности поддерживать курс гривны. Минус металлургия – потеря Мариуполя чего стоит; минус переводы от работающих за рубежом – сейчас им самим не хватает, да и уехало около 10 млн вместе с семьями, некому перечислять все за бугром. Да и сельское хозяйство можно вычеркивать, т.к. зерно прошлого урожая, которое не успели продать, распродают по демпинговым ценам. А, что будет с новым – сложно сказать, но Украине не дадут возможности воспользоваться высоким спросом в мире на продовольствие – всё уйдет за долги по дешёвке.

В дополнение к этому – эксперты The Washington Post оценили объем запасов полезных ископаемых на взятых Россией под контроль бывших территориях Украины в 12,4 трлн долларов. Впрочем, это сказка придумана для обвинения России в том, что самое ценное она уже «отжала», оставив пустышку Киеву. Но для общего тренда подойдет. Схоже с историей про украинское зерно, которое должно было спасти мир.

Обещанная Западом «помощь» сокращается, и нет гарантий, что возобновится в размерах, на которых настаивает Киев. У самих европейцев денег нет. Поэтому из обещанных 9 млрд евро, пока выдали 2х500 млн.

Колоссальные военные расходы. Власти с трудом находят средства даже для выплаты жалования солдатам из-за пропасти между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике.

В таких условиях дальнейшее снижение курса гривны неизбежно. И проценты по депозитам не спасут обесценение – они могут оказаться просто несравнимо ниже темпов инфляции. И деньги с депозитов можно будет просто не получить. С обанкротивших банков стребовать положенные по страховке деньги вряд ли будет возможно.

И если есть возможность – стоит потянуть время в оплатой кредитов. Если Украина ещё будет существовать к тому времени, и вы будете на территориях, подконтрольных Киеву, и придется платить, то можно будет это сделать обменяв на гривны доллары, которые вы сейчас получили, в обмен на обналиченные депозиты.