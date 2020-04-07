Украинцы стали чаще болеть и раньше умирать

07.04.2020, Киев, Игорь Петров

За последние 10 лет все показатели состояния здоровья жителей Украины ухудшились.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил доктор медицинских наук, профессор Игорь Шкробанец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте возьмем показатели сколько стало украинцев, какой показатель смертности. У нас самая большая смертность мужчин трудоспособного возраста 40-50 лет в Европе. Будем говорить о показателях детской смертности, которые уже никто не мониторит. Действительно, на самом деле ситуация с показателями здоровья граждан Украины, с демографической ситуацией катастрофическая и нельзя думать что это – последствия бездумной политики.

Возможно это последствия [стремления] сэкономить деньги. Возьмем показатели, которые у нас за последние 10 лет. Если мы сравним 2010 и 2020 год по заболеваемости – сердечно-сосудистые, инфекционные и неинфекционные, онкологии, туберкулез – то они значительно выросли. Если будем говорить о рождаемости населения – значительное сокращение рождаемости. Это – показатели доступности медицинской помощи, доступности родовспоможения.

На самом деле если мы говорим, что сегодня уменьшилось обращение за медицинской помощью, то мы же понимаем почему уменьшилось – у людей просто нет денег, они понимают, что придут в больницу и нужно купить лекарств», – сказал Шкробанец.

Он подчеркивает, что проводимая в настоящее время медреформа еще более ухудшит состояние медицины, поскольку расценки на медицинские услуги, которые вступили в силу, не обоснованы и не отражают реальной стоимости услуг. В результате медучреждения не будут получать достаточно средств, и медики вынуждены будут уезжать за рубеж.

«Есть ли риски, что действительно будут закрываться больницы? Да, есть. С одной стороны, нужно реформировать, с другой стороны – процесс идет неправильно. Чтобы мы говорили, что больница получит столько-то денег за такие-то процедуры лечения, нужно посчитать, сколько это на сегодняшний день. Те прайсы, которые выставила Национальная служба здоровья, они не просчитаны, они не созданы исходя из доказательной медицины и из доказательной экономики расчета стоимости услуги.

То есть решили: вот есть столько денег – сколько это будет стоить. Скажем, цена, которую мы считали по себестоимости в Институте нейрохирургии у нас в академии на порядок выше, чем та, которую предлагает Национальная служба здоровья за лечение инсульта.

Я вас уверяю – за 20 тысяч гривен инсульт не вылечить. Если мы думаем, что у нас услуги должны стоить значительно дешевле чем Европе – а почему они должны стоить дешевле? Почему у нас должны лечить инсульт за 400 долларов? Стоимость содержания клиники, энергоносители, вода и так далее – европейская цена. Цена на медикаменты –европейской цена, оборудование – европейская цена, электроэнергия – европейская цена, а то и выше.

За счет экономии на зарплате? Нельзя экономить на зарплате медицинских сотрудников, особенно когда мы говорим о любом уровне медицинской помощи, потому что семейный врач, если ему заплатят больше в Польше, туда уедет. И хороший хирург найдет себе всегда работал в Европе. Нам внушали, что наши врачи – никчемные, а оказывается, их с удовольствием берут немцы на работу.Для того, чтобы действительно была реформа, для того, чтобы действительно государство платило больнице конкретные деньги за выполненную работу, для того чтобы была конкуренция в медицинской сфере необходимо просчитать сколько стоит услуга, какая потребность в этих услугах. Этого не сделано. Наверное, это не выгодно делать потому что тогда будет видно сколько нужно денег действительно тратить на здравоохранение и становится прозрачным использование финансов в системе здравоохранения. Наверное, это кому-то не выгодно», – резюмировал Шкробанец.