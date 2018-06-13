13.06.2018, Киев, Максим Карпенко
  1 060 просмотров
ЕС, Общество, Украина

Украинцы стали евразийскими пролетариями


Евроинтеграция была нужна, чтобы вымыть из Украины рабочий класс, чтобы он почувствовал себя членом «европейской семьи народов», выезжая на заработки в страны ЕС.

Об этом в эфире программы «Хороший/Плохой» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Украинец сегодня является евразийским пролетарием. Он свободен, может куда угодно поехать, может предложить свою рабочую силу – то, что у него есть реально. Он лишен в Украине средств существования… Программа была таковой: включить Украину в либеральную среду, потому что нужны украинцы. Произошла евроинтеграция не Украины, а украинцев. Мы действительно евроинтегрированы. Сел на электричку – приехал в Перемышль, трудоустроился. Сел на Чоп – трудоустроился. Чехия, пожалуйста, Прибалтика. Везде наши есть, до Эстонии и Словении уже добрались. Мы включены, мы – свободные люди и можем где угодно работать. Какое это все имеет отношение к Украине?», – поинтересовался Джангиров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть