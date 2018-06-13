13.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинцы стали евразийскими пролетариями

Евроинтеграция была нужна, чтобы вымыть из Украины рабочий класс, чтобы он почувствовал себя членом «европейской семьи народов», выезжая на заработки в страны ЕС.

Об этом в эфире программы «Хороший/Плохой» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинец сегодня является евразийским пролетарием. Он свободен, может куда угодно поехать, может предложить свою рабочую силу – то, что у него есть реально. Он лишен в Украине средств существования… Программа была таковой: включить Украину в либеральную среду, потому что нужны украинцы. Произошла евроинтеграция не Украины, а украинцев. Мы действительно евроинтегрированы. Сел на электричку – приехал в Перемышль, трудоустроился. Сел на Чоп – трудоустроился. Чехия, пожалуйста, Прибалтика. Везде наши есть, до Эстонии и Словении уже добрались. Мы включены, мы – свободные люди и можем где угодно работать. Какое это все имеет отношение к Украине?», – поинтересовался Джангиров.