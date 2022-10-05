«Украинцы стали хуже фашистов – они достойны ответной ненависти» – Мардан

05.10.2022  18:15 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Военные преступления, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Источник невероятной жестокости, с которой российские военнопленные столкнулись с самого начала СВО, заключается в том, что украинцы – это русские, отрекшиеся от своих истоков, а потому втройне ненавидящие всё, что связано с Россией.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил  радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Источник невероятной жестокости, с которой российские военнопленные столкнулись с самого начала СВО, заключается в...

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«Наш враг имеет определённые сходства с фашистами, но он ещё хуже – это русские, которые отреклись. Поскольку они отреклись, они нас ненавидят совершенно животной, черной, бесконечной ненавистью. Именно здесь находится источник невероятной жестокости, с которой наши пленные столкнулись с первых дней войны. Невероятной жестокостью, которая не укладывалась в голове первые месяцы.

Теперь-то, надеюсь, уложилась. Теперь-то мы понимаем, как они нас ненавидят. Теперь мы, надеюсь, понимаем, какой ответной ненавистью мы должны им платить – либо они нас всех убьют, либо мы их всех убьём. Вот как стоит вопрос. Не верите?».

«Посмотрите, что творится в сданной Балаклее и в Купянске. Посмотрите, что они обещают жителям Херсона, они им обещают – смерть лютую, долгую. Открыто, не стесняясь. Вот, с кем идёт война», – объяснил Мардан.

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