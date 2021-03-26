Украинцы стали подопытными. Зеленскому советуют встать перед Путиным на колени

26.03.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Нынешний украинский режим в разгар пандемии, по сути, превратил своих сограждан в подопытных мышей.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Постмайданная Украина – единственная страна в мире, которая использует пандемию в качестве инструмента для «легального» убийства простых граждан. Из-за некомпетентности, коррумпированности и несамостоятельности Зе-властей «незалежная» превратилась в сплошную красную «ковидную» зону. А вакцинация некачественным индийским «Ковишилдом» только лишь усугубила украинскую статистику смертности от COVID-19.

Новые «ковидные» антирекорды побиты вновь: за среду, 24 марта, на Украине выявлено 16 669 инфицированных, при этом 362 человека умерли. Стремительно растёт и количество летальных случаев после введения людям индийского противовирусного препарата «Ковишилд». Но министр здравоохранения Степанов заверяет, что вследствие вакцинации от COVID-19 смертей не зафиксировано.

«У нас умерли люди, которые до того вакцинировались», – сказал министр-ставленник Зеленского. Такое нелепое заявление чиновника откровенно напоминает словоблудие киевского мэра Кличко и является лучшим доказательством того, что гоп-компания Владимира Зеленского считает украинское население стадом.

Массовая смертность украинцев от «Ковишилда» не останавливает оккупационных украинских чиновников. Напротив, они задумали новую схему «случайных» смертей в ходе вакцинации. В Минздраве заявили, что если человек получил первую дозу вакцины против COVID-19 одним препаратом, а на вторую дозу этой вакцины не хватило, то вторую прививку будут делать другим, однотипным антивирусом. Отмечу, что подобную процедуру практиковали в Китае. Естественно, не на людях. Опыты проходили исключительно на мышах. Испытания китайцев продолжит Зе-оккупированная Украина. Только вместо мышей эксперименты на введение разных вакцин проведут на обычных гражданах «неЗАВИСИМОГО» государства.

А менять «Ковишилд» «незалежной» всё-таки придётся, ведь Индия приостановила весь экспорт антиковидной вакцины из-за роста случаев заболевания внутри страны. К слову, приостановка поставок индийского «Ковишилда» вызвана и другой причиной, – дипломатической. Депутат от партии Зеленского Михаил Радуцкий сообщил, что посольство Индии якобы направило в МИД Украины письмо, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений об Индии как производителе антикоронавирусной вакцины. Поэтому, по словам «слуги», поставка следующей партии «Ковишилда» на Украину может быть отложена на неопределенный срок.

Интересно, станет ли первый президент «незалежной», глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, который сегодня вакцинировался якобы «Ковишилдом», первым испытателем новой вакцины в ходе второго этапа вакцинации?.. Или роль кролика-испытателя на себя возьмёт «гарант» Зеленский? Лично я в этом сильно сомневаюсь.

Помимо халатного проведения вакцинации, на фоне резкого увеличения инфицированных коронавирусом, в украинских лабораториях процветает бизнес выдачи готовых тестов на COVID-19 с негативным результатом. Стоимость одной такой «справки» составляет порядка 1500 грн. Бизнес на угрозе жизни стал визитной карточкой зе-спекулянтов.

Проведённые среди украинцев соцопросы показывают, что бесплатно вакцинироваться от COVID-19 готовы лишь 27% украинского населения. В целом же, волну вакцинации жители Украины оценивают на двойку. В случае, если государство будет страховать от возможных побочных эффектов, вакцинироваться готовы 57%, не готовы – 40%. Но о страховке людям можно даже не мечтать, – денег в «европейской державе» нет. Более того, Верховная Рада приняла закон, которым снимается ответственность с производителей вакцин от COVID-19 за последствия прививок. Зе-власть умыла руки, – побочные явления после вакцинации станут исключительно заботами граждан Украины.

Вместо того, чтобы спасать украинцев от смертельно опасного вируса, попросив Российскую Федерацию о помощи в поставке высококачественных вакцин российского производства, тряпичные «Зе-петрушки», надетые на руку Запада, заявляют, что никогда не зарегистрируют вакцину «Спутник V». Преступные «слуги» народа обрекли украинское население на погибель. Тем временем в Германии, всё чаще упоминают российский «Спутник V» и призывают ЕС активно использовать его в прививочной кампании. Европейцы уже убедились, что без российского антивируса им не обойтись. Понимают это и украинцы, ставшие жертвами грязной Зе-политики. Но простые граждане продолжают оставаться в заложниках у Зе-клоуна-террориста.

Ещё раз повторю, что Зеленский на коленях должен молить Путина о поставке российских противокоронавирусных вакцин в «неЗАЛЕЖНУЮ». Иначе «слугу» народа на части разорвёт украинское население, доведённое Зе-президентом до безысходности.