Украинцы стали угрозой безопасности на польских дорогах

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Новости Украины

Отмена пошлин и НДС на импортные машины украинским руководством привела к серьезным проблемам на польском авторынке и дорогах.

По официальным данным, в Польшу с момента начала российской СВО приехали 3, 4 миллиона беженцев с Украины. К этому нужно добавить еще порядка двух миллионов трудовых мигрантов, прибывших ранее. Многие из них на машинах.

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Рост цен и галопирующая инфляция лишили большинство поляков возможности приобретения новых машин, которые дополнительно подорожали в связи с кризисом и частичным разрушением торгово-экономических связей Азии с Европой. C 2018 года машины в Польше стали дороже на 43%. В итоге подавляющее большинство поляков может себе позволить лишь покупку подержанных автомобилей.

Однако и подержанные машины сейчас стоят дороже примерно на треть в сравнении с прошлогодними ценами. И это не только результат упомянутой инфляции, но и появления спроса на Украине.

Отмена пошлин и НДС привела к очередям купленных в Польше машин на польско-украинской границе. По официальным данным, только в течение последнего месяца украинцы купили более 30 тысяч подержанных машин в Польше. Это привело к существенному росту цен и нехватке самих дешевых моделей.

Но есть еще одна проблема, связанная непосредственно с безопасностью на польских дорогах. Часть машин с Украины, на которых в страну приезжают украинцы, не соответствуют никаким техническим стандартам.

«В итоге на польских дорогах появилось большое количество машин в аварийном состоянии», – говорит Марек Трофимюк, эксперт портала autobaza.pl.

По его словам, это стало результатом нескольких факторов, но в первую очередь – недостаточных стандартов технического осмотра на Украине (в Польше он проводится каждый год, на Украине – каждые два года), а также коррупционного фактора в украинской дорожной инспекции.

Получается, что решения украинских и польских чиновников создают не только тяжелую ситуацию на польском авторынке, но еще и опасность на польских дорогах.