Украинцы стали жертвой пропаганды, вещавшей о скорой победе – генерал Кривонос

Анатолий Лапин.  
28.03.2024 13:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Пропаганда, Украина


Украинское население наивно поверило пропаганде о якобы скорой победе над Россией.

Об этом в эфире интернет-блога Newsroom заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское население наивно поверило пропаганде о якобы скорой победе над Россией. Об этом в...

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«То, что имеет сейчас Украина, – это результаты той мощной информационной политики, которая была сформирована в 22-м году, где вместо того, чтобы объединять уже объединенное общество и поднимать проблемные вопросы, нас начали убаюкивать в теплой воде и рассказывать, что мы уже практически победили и воюем вообще не против какого-то недогосударства – и ракеты у них уже закончились, и заказывайте себе билеты на набережную в Ялту.

Потом это не сложилось, те, кто это рассказывал, трепал языком, сейчас проживают в Америке и купили себе красивые домики», – сказал генерал.

«У нас в обществе было, мягко говоря, большое разочарование – все к тому и шло за счет этой информационной подготовки. Никто никакой ответственности за эту информационную политику не понес, и сейчас виноваты все, кроме тех, кто нами руководит.

Определенная часть населения не умеет делать выводы, в чем причина и как это все сложилось, потому для нас вопрос, что делать дальше? Мы знаем ответ, но власть этим не занимается абсолютно», – заявил Кривонос.

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