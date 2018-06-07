07.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Общество, Скандал, Украина

Украинцы становятся крепостными у польских панов


В Восточной Европе сформирован целый бизнес – прибалты организовали логистические фирмы по доставке украинских рабочих в страны ЕС, а поляки распределяют их по фермам.

Об этом в эфире программы «Работа над ошибками» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Польше сейчас одни условные фермеры, землевладельцы фактически как при крепостном праве передают своих украинских работников другим фермерам. Сейчас на уборке клубники. Фактически, вообще такой феодальный подход, на самом деле. Это лишний раз говорит о «защищенности» украинцев. Сейчас целый бизнес есть, как вспомогательный бизнес – развозка украинцев. Это, вот, логистические компании мелкие, прибалтийские, например, они развозят по местам, где их ждут работодатели. Прибалты могут дешевле эту услугу, так как у них невысокие тоже зарплаты, они берут эти подряды, развозят украинцев по государствам», – сообщил Джангиров.

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